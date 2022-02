Onze reporters in Peking: Chinese wifi is geen olympische wifi

Geen WhatsApp voor de Chinezen

In ons hotel verblijven momenteel alleen medewerkers en reporters - de olympische bubbel weet u wel - maar voor olympische wifi moeten we op het 4e verdiep zijn. Elders bots je op een virtuele Chinese muur.

Om gebruik te kunnen maken van het olympisch netwerk moet je in een olympische zone vertoeven. Lees: de olympische arena's, de olympische bussen of het olympisch mediacenter.

Chinese wifi is een wereld van verschil met olympische wifi, zeg maar de draadloze verbinding die wij allemaal kennen in Europa.

Apps zoals Facebook, Instagram of WhatsApp zijn hier niet of nauwelijks te bereiken via een Chinees netwerk. Je kan die omzeilen met een VPN-verbinding, al geraakt die niet altijd bij de juiste server.

Wifi: voor u is het wellicht een basisbehoefte, voor een reporter zeker. In China hangt overal draadloos internet in de lucht - 5G als je wil - maar wel met een filter die wij uit West-Europa niet kennen.

5 uur voor een rit van 100 kilometer

Vloekt u wel eens op de routeplanner van De Lijn? Wij niet meer vanaf nu. Hier in Peking is geen sprake van een busapp. Per dag kan je wel een pdf van 70 pagina's bekijken om je route uit te stippelen.

Geen sinecure. Zaterdagochtend moesten we 100 kilometer pendelen richting het snowboardpark in de bergen, goed voor een rit met 3 bussen (over gloednieuwe en ultramoderne snelwegen).

Om 7 uur zijn we vertrokken in het hotel, iets voor 12 uur waren we ter plaatse. Net op tijd om Evy Poppe een microfoon onder haar neus te steken.

De Chinese vrijwilligers aan de haltes doen er wel alles aan om je op weg te helpen. Vaak zijn het studenten die wat Engels kunnen - beter dan hun Japanse vrienden in Tokio - maar de verbindingen kunnen beter. Met wachttijden tot 50 minuten of meer.

Stipt zijn de bussen wel, erg stipt zelfs. En sinds vandaag hebben ze de frequentie ook flink opgevoerd. Morgen proberen we in 3 uur in de bergen te geraken.