Wennemars: "Nils Van der Poel mag Bart Swings een bloemetje sturen"

Waarna Wennemars terugkwam op de race van Swings zelf: "Hij reed in het begin wel goed. Dit is niet de afstand waarop hij het moet doen. Dit is een toetje. Hij is in vorm en rijdt goed. Ik denk dat hij heel gevaarlijk wordt voor de massastart, daar is hij de favoriet. Dat een Belg dat is op de Olympische Spelen bij het schaatsen is bijzonder."



Nederland staat op 2 medailles na 2 schaatsdagen: goud voor Irene Schouten op de 3.000 meter gisteren, zilver voor Roest vandaag. "Dit is natuurlijk de afstand die we winnen. De afgelopen 3 keer is Sven Kramer olympisch kampioen geworden op deze afstand."



"Wij zijn de mannen van de lange afstand, van de 5 en de 10 km. Dat is onze historie. Dat we hier verliezen doet heel veel pijn. En ook de manier waarop: Roest reed goed, maar liet in de laatste ronde iets te veel liggen. En dan is er een Zweed die vorig jaar uit het niets kwam en ons schaatsles geeft."



"Hij is een fantastische atleet en mooie persoonlijkheid, die het op een andere manier doet. Hij is een aanwinst voor de sport, maar pijnlijk voor de Nederlanders."



Wennemars eindigt met een pronostiekje: "We komen met Nederland uit op een schaatsmedaille of 15." Afspraak over 2 weken.