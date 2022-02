Kim Meylemans na officiële trainingsruns: "Wie hier weinig fouten maakt, maakt kans"

"Het ging maar zozo", vertelde Kim Meylemans na haar twee eerste trainingen op de baan. "Ik denk dat iedereen nog aan het zoeken is. Je ziet dat iedereen een snelle run heeft en een tragere run. Alleen de Duitsers zijn echt al wel goed."

"Mijn eerste run was vrij oké, maar in de tweede heb ik te veel foutjes gemaakt. We zijn nu aan het proberen om de juiste lijnen te vinden, dus dat is wel normaal."

Er zijn nog 4 officiële trainingen en daarin heeft Meylemans dus nog wat werk. "Het is een heel moeilijke baan, een nieuwe baan ook. We zien hier wel op stage geweest en toen heb ik 30 runs gedaan, maar nu is het toch weer anders, het ijs is harder."

"Ik heb dus weer even nodig. Het zou raar zijn als de eerste run al perfect zou zijn. Mijn materiaal zit wel goed, maar op de baan zelf is er nog veel werk."

Meylemans is dus zeker niet de enige die nog zoekende is op de baan in Peking. "Tot nu toe zijn er niet veel die echt goeie runs tonen. Dat geeft ook kansen. Wie vier runs tot een relatief goed einde brengt, zal kans maken hier. Het is heel technisch en we hebben hier weinig ervaring. Iedereen gaat fouten maken en het is alleen afwachten hoeveel."