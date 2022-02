Onze man in Peking: "Bubbelhotels geven soort gevangenisgevoel"

Het dramatische verhaal van Kim Meylemans is een voorbeeld van hoe nietsontziend Peking en bij uitbreiding de Chinese autoriteiten het coronarisico aanpakken. Meylemans, die een maand geleden corona doormaakte, levert negatieve na negatieve test af, maar moet toch nog extra in quarantaine. Bert Sterckx, die al sinds maandag ter plekke is, stelt vast dat de olympische hotels ondoordringbare burchten zijn om het contact tussen de lokale Chinezen en de deelnemers aan de Olympische Spelen te vermijden. Er zijn hekken rond de bubbelhotels gebouwd mét bewakers. Die doen enkel de poort open om een olympische bus binnen of buiten te laten. "Niemand buiten de olympische bubbel kan erin én vooral: niemand kan eruit", stelde Sterckx vast. "De coronamaatregelen zijn hier héél streng. In het begin van de pandemie waren er bij ons ook dingen waarvan we dachten dat we ver gegaan zijn, maar hier gaan ze dan toch nog een stap of 3, 4 verder." "Die closed-loop - waar alleen de mensen van de Spelen in komen - vind ik het strafste: je rijdt de poort binnen van het hotel, die gaat weer dicht, de bus stopt, je stapt uit, de bus rijdt weer weg en de poort gaat weer dicht. Het is een soort van gevangenisgevoel, ik kan het echt niet anders omschrijven."

"We mogen niet de straat op, dat mocht bij de Zomerspelen in Tokio vorig jaar wel nog. Daar mocht je nog 1 keer per dag een keer naar de winkel en na 2 weken mocht je de stad in. Dat gaat hier nooit gebeuren. We mogen alleen naar de stadions gaan, maar dat mag niet te voet. Dat moet per bus."



En alles begon al van bij aankomst op de luchthaven. "Vanaf dat je hier met het vliegtuig landt, merk je meteen overal marsmannetjes van kop tot teen ingepakt. Dat gaat niet alleen over de mensen die contact hebben met wie van het vliegtuig stapt, maar ook de mensen die de bagage van de band halen bijvoorbeeld. Dat is in de luchthaven zo, maar ook daarbuiten."



"Onze bus werd zelfs ontsmet met een soort tuinsproeier bij het buitenrijden van de luchthaven. Maar we worden wel in te volle bussen naar de olympische sites gebracht."



"Iedereen heeft hier ook zijn gsm in een afsluitbaar plastieken zakje."