Extra drama voor geëmotioneerde Kim Meylemans: "Ik moet nog 7 dagen in quarantaine"

Meylemans doet haar verhaal in tranen op haar Instagram. Het BOIC had een uur geleden het verlossende nieuws de wereld ingestuurd dat de skeletoni haar quarantainehotel mocht verlaten na 3 negatieve PCR-testen.



Maar groot was haar verbazing én die van het BOIC, toen de ambulance Meylemans niet naar het verblijf van Team Belgium bracht.



Een betraande Meylemans op Instagram maakte meteen duidelijk dat er iets aan de hand was: "Jullie hebben wellicht het goede nieuws gehoord dat ik uit quarantaine mocht", vertelde ze.



"Ik had verwacht dat ik zou mogen terugkeren naar het olympische dorp, maar ik werd door een ambulance naar een andere accommodatie gebracht, waar ik nu ben."



"Ik ben - net als het BOIC - verrast door de beslissing. Ik moet hier nog 7 dagen blijven en 2 PCR-testen afnemen per dag. Contact met anderen is niet toegelaten. Ik ben niet zeker of ik ooit naar het olympisch dorp mag trekken."



"Dit is een klap voor me. Ik mag wel deelnemen aan de competitie, maar ik vraag aan jullie tijd om na te denken over mijn volgende stappen. Ik weet niet of ik nog 14 dagen in isolatie, met competitie erbij, wel aankan."