8e (!) Gouden Spike voor Nafi Thiam, 2e voor Bashir Abdi

Nafi Thiam en Bashir Abdi schitterden vorig seizoen allebei op de Olympische Spelen.

Thiam verlengde haar titel op de zevenkamp, met brons liep Abdi naar de eerste Belgische medaille op de marathon sinds Karel Lismont in 1976. Daarna scherpte hij in Rotterdam ook nog eens het Europees record aan (2 uur 3 minuten en 36 seconden).

Volgende maand loopt Abdi opnieuw in de Nederlandse havenstad. Daarom kon hij zijn tweede Gouden Spike niet ophalen in Mechelen. De marathonloper traint momenteel in Ethiopië en bedankte iedereen via zijn sociale media.

Thiam was wel van de partij. Zij kreeg al haar 8e Gouden Spike. Dat zijn er twee meer dan Kim Gevaert.