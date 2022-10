Olek Kazimirowski zal Paralympic Team Belgium ook leiden op Spelen van Parijs 2024

Vijf keer op een rij leidde Kazimirowski de Belgische delegatie al, het worden zijn 3e Zomerspelen na Rio en Tokio. "Ik ben vereerd en erkentelijk dat het Bestuursorgaan van BPC opnieuw het vertrouwen toont om de atleten van Paralympic Team Belgium te begeleiden en te ondersteunen tijdens de Spelen, die opnieuw uitzonderlijk beloven te worden", reageert Kazimirowski. De rol van de delegatieleider bestaat erin de delegatie te leiden en ervoor te zorgen dat elk delegatielid, onder wie uiteraard de atleten, maar ook de stafleden, zich in de best mogelijke omstandigheden bevinden, waardoor er optimaal gepresteerd kan worden. De functie staat synoniem voor verantwoordelijkheid, de BPC-directeur beschermt de integriteit van elk delegatielid en de atleten.

De Spelen vinden plaats in de Franse hoofdstad waardoor ze, vanwege de nabijheid met België, een heel bijzondere ervaring beloven te worden.



"We willen uiteraard profiteren van de nabijheid van Parijs om onze zichtbaarheid en de impact van de resultaten van onze atleten een boost te geven, om zo de Belgische samenleving te inspireren. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met een nauwe samenwerking met onze partners, de overheid, de pers, en uiteraard de supporters van Paralympic Team Belgium ", vervolgt Olek Kazimirowski.

Hoewel de precieze ambities van de Belgische delegatie nog niet vastliggen, is de leidraad toch al heel duidelijk voor alle betrokken sportieve actoren.





"Het is vanzelfsprekend dat wij in Parijs aanwezig zullen zijn met grote sportieve ambities. Onze twee G-sportfederaties (G-Sport Vlaanderen en de Ligue Handisport Francophone), net als Sport Vlaanderen en ADEPS, stellen alles in het werk om onze atleten in de best mogelijke omstandigheden te selecteren en klaar te stomen voor deze niet te missen afspraak."





"We zullen zeker hoger mikken dan de hoogste toppen die we al hebben bereikt tijdens voorgaande edities", besluit de delegatieleider.



Op de Spelen van Tokio 2020 pakte België 4 keer goud, 3 keer zilver en 8 keer brons.