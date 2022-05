Brussel en 300 jongeren verwelkomen olympische en paralympische vlaggen

De olympische en paralympische vlaggen zijn in augustus en september vorig jaar, na afloop van de Spelen in Tokio, op Franse bodem aangekomen. Ze werden symbolisch overhandigd door Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), en Andrew Parsons, de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Hoewel deze vlaggen traditioneel in de gaststad blijven tot het begin van de Spelen, wilden de stad Parijs en het organisatiecomité de editie van 2024 in de kijker zetten met een vlaggentournee door heel Frankrijk. De olympische en paralympische vlaggen hielden halt op meer dan vijftig plaatsen in Frankrijk, maar nu voor het eerst ook in het buitenland, in België.

In het bijzijn van een driehonderdtal jongeren, die verschillende landen vertegenwoordigden en een flashmob/dans uitvoerden op de tonen van 'Alors On Danse' van Stromae, kwamen de vlaggen dinsdag onder grote belangstelling aan op de Grote Markt van Brussel.

Anne Zagré, die aan de Spelen van Londen, Rio de Janeiro en Tokio deelnam, droeg de olympische vlag. "Deelnemen aan de Spelen was een droom die voor mij uitkwam", sprak de 32-jarige atlete de enthousiaste menigte toe. "Een onvergetelijke ervaring met sporters van overal ter wereld."

Klison Mapreni had de paralympische vlag in handen. "De Spelen zijn iets buitengewoons, het is geweldig om eraan deel te nemen", aldus de goalballer die België in Londen en Tokio vertegenwoordigde.

Ook de vlag van Parijs 2024 werd de Grote Markt opgedragen. Die eer was weggelegd voor de Franse voormalige topbasketster Emilie Gomis, een van de ambassadrices van de Spelen van 2024.