BOIC trekt voor het eerst met paralympische atleten op trainingsstage "Together 2 Paris".

De Belgian Cheetahs, de vrouwelijke 4x400m estafetteploeg, is nog ter plaatse. Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Claes en Helena Ponette bereiden zich in Belek voor op het komende seizoen.

Een week geleden kwamen de eerste Belgische atleten toe in Belek. Onder meer Noor Vidts, Nina Derwael, Matthias Casse, Charline Van Snick en Toma Nikiforov trainden er al een week in de Turkse zon, sommigen namen zaterdag al terug het vliegtuig naar huis.

We proberen hier aan een teamgeest te werken in aanloop van de Olympische Spelen in Parijs.

"Deze samenwerking is belangrijk voor BOIC en het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). De bedoeling is om samen te trainen", vertelt BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive. "Het is een kwestie van inclusie is dat fantastisch. De atleten hebben de kans om met elkaar te kunnen praten. En ik ben dan ook benieuwd naar de eerste reacties van de atleten."

"Het doet ons heel veel plezier om iedereen hier samen te brengen. G-sporters en valide sporters, waarbij de G-sporters het ongelooflijk gaan appreciëren", vertelt minister van Sport Ben Weyts.

