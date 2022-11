Maak kennis met de Parijs-Roubaix van de duivensport in "De Koning van Barcelona"

"We gaan met niet veel, maar we gaan met de 'goei'. Je moet met kwaliteit gaan naar zulke vluchten", luidt het aan tafel bij Marc De Cock in Temse. Alleen de sterkste duiven - de flandriens van de luchtruim - kunnen immers de lange afstand overbruggen en meebikkelen om de prijzen.

De klassieker van de zware fond. De Parijs-Roubaix van de duivensport. De Barcelonavlucht is de oerklassieker van de duiverij. Sporza-journalist Ruben Van Gucht maakte een documentaire over de legendarische wedstrijd.

Het spel van de wind

Maar hoe uitgekiend de voorbereiding ook is, één factor heeft niemand in de hand: het weer. "Ai ai. Vrijdag krijgen we 27 graden en noordenwind?", baalt Delrue als hij naar de weersvoorspellingen kijkt. "Het zal een ferme match worden."

"Iedere vlucht is telkens een veldslag", weet duivenmelker Ivan Delrue. Want bij de Barcelonavlucht moeten de duiven niet alleen de enorme afstand, maar ook een hoop natuurobstakels overwinnen. "De wind verdeelt de prijzen, zo simpel is't."

Wachten tot de duiven vallen

Niet veel later worden zestienduizend duiven uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Luxemburg op de snelweg richting Barcelona gezet. D-day nadert.

En dan is het grote moment daar. Vier tientonners staan opgelijnd in een Catalaans veld. Meer dan zestienduizend duiven zitten nog verstopt in de laadruimtes, klaar om aan hun klassieker te beginnen.



De poorten gaan open, het luchtruim kleurt zwart van de gesnavelde flandriens: nog duizend lange kilometers te gaan.



In België is ondertussen het nagelbijten begonnen. "Mannen, als je u niet snel haast, dan is de paté op, he." Ook aan de eettafel bij De Cock stijgt de nervositeit. IJsberen, op de klok kijken, de concurrentie in het oog houden en een hoop speculeren. Tot plots de duiven vallen.