Belgische tumblingvrouwen kapen 5e plaats weg op WK

Voor België kwamen in de teamfinale Laura Vandevoorde (Turnkring Oostakker), Evi Milh (Turnclub de Zeester) en Louise Van Regenmortel (CSA Kempen) in actie.



Vandevoorde trad als eerste aan en sprong een goede reeks (23.400 punten). Milh kon haar reeks nadien niet afmaken (14.800 punten), maar Van Regenmortel sloot de teamfinale in stijl af met een nieuwe reeks en een persoonlijk record van 24.800 punten.



Met die scores legde de Belgische ploeg beslag op de vijfde (en laatste) plaats in de tumblingfinale.



De Britse vrouwen pakten het goud, voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Australië bleef België als vierde voor.