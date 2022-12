Belgische biatleten trekken goede lijn door: Claude eindigt daags na 15e plek van Lie 17e in sprint

Florent Claude was vorige week in de seizoensopener in Finland al goed voor een 14e plek op de 12,5 km achtervolging en de 26e plek in de sprint.

In Hochfilzen presteerde Claude opnieuw op niveau. Onze landgenoot bleef in de sprintbiatlon (7,5 km) foutloos tijdens het schieten. Aan de streep moest Claude 1'41"7 toegeven op de Noorse triomfator Johannes Thingnes Bø.

Thierry Langer, de 2e Belg, had een offday. Hij kwam al in de openingsronde ten val en maakte 3 fouten bij het schieten. De 87e plek was zijn lot.



In het algemene Wereldbekerklassement staat Claude nu 22e met 66 punten. Langer is 43e met 20 punten blijft aan de leiding met 299 punten.