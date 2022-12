Strafschoppen in de koker van de coach: "Vergeet het lijstje. Het is ja, twijfel of neen"

Nog voor de eerste penalty genomen wordt, moet de belangrijkste knoop doorgehakt worden: wie neemt zijn verantwoordelijkheid en trapt?

"Vergeet dat lijstje", zegt Hein Vanhaezebrouck stellig over de opsomming van wie naar de stip stapt.

"3 zaken moet je weten: ja, twijfel of neen. En als coach moet je ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk "neens" op het veld staan."

Hoe groot is het aandeel van de trainer en zijn staf in dat proces? "Als staf bepaal je dat en check je of jouw ja ook voor hen een ja is. Bij de neens moet je zelfs niet checken, al doe je dat uit respect. "

(lees voort onder de video)