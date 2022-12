Waar was Luis Enrique toen het lijstje werd opgesteld? "Geniaal als het lukt, nu is er kritiek"

Regragui nam pas in augustus over van Vahid Halilhodzic, die moest opkrassen na discussies met enkele sleutelfiguren.

Bondscoach Walid Regragui zal het heldendom betreden. "Het potentieel was er, maar in een hele korte tijd heeft hij er een team van gemaakt waarbij iedereen van de eerste tot de laatste seconde werkt. Chapeau."

"Dit betekent heel veel voor Marokko, waar je toch veel Europese invloeden ziet, ook in de technische staf."

Karim Bachar, Belgisch futsalcoach, had dit scenario vooraf en tijdens de rust voorspeld. "Dit is dik verdiend", vertelde hij na de straffe stunt.

Bondscoach Sergio Busquets?

De Marokkaanse vreugde staat natuurlijk haaks op het Spaanse verdriet.

Bondscoach Luis Enrique had op zijn persbabbel nog verklaard dat hij zijn spelers huiswerk had gegeven de voorbije maanden. Op training bij hun clubs moesten ze oefenen op pingels.

"Zo zie je maar: een WK kun je niet nabootsen", analyseerde Bachar. Imke Courtois: "Keeper Bono deed het telkens goed, maar het is toch iets vreemds bij Spanje."

"Ze waren niet allemaal even goed getrapt en het zag er wat nonchalant uit."

Nog opvallender: het lijstje met strafschopnemers werd niet bepaald door de bondscoach, wel door Sergio Busquets.

"Dat was heel vreemd. Als dit gelukt zou zijn, dan had iedereen gezegd dat het geniaal was. Nu zal er wellicht kritiek zijn."