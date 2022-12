Luis Enrique na penaltyflop: "Mijn verantwoordelijkheid: ik koos de eerste 3 namen"

Luis Enrique was een gentleman en feliciteerde Marokko meermaals na hun stunt, maar de Spaanse bondscoach toonde twee gezichten en deelde ook een prik uit.

"Voetbal is fantastisch, maar je kunt ook winnen zonder aan te vallen", klonk het verwijtend richting Marokko.

"We domineerden deze match. We trapten 11 keer richting doel, maar te weinig tussen de palen. En in de slotminuut was er nog een bal tegen de paal."

De 0-0 vloeide over in penalty's en daarin werd het een droge 3-0. Opvallend: Luis Enrique liet het samenstellen van de lijst met trappers over aan Sergio Busquets. Of zo leek het toch.

"De penalty's zijn mijn verantwoordelijkheid: ik heb de eerste 3 namen bepaald, de rest heeft de groep beslist. Maar we zijn zelfs niet aan de 4e speler geraakt."

Enrique feliciteerde doelman Bono, verontschuldigde zich bij de Spaanse fans en gaf geen uitsluitsel over zijn toekomst.

"Dit is niet het juiste moment om daar over te praten. Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen, om te zien wat het beste is voor mezelf en de Spaanse nationale ploeg."

"We hebben nog tot het einde van het jaar de tijd om de knoop door te hakken. Mijn toekomst is op dit moment niet belangrijk."