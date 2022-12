Skiër Armand Marchant voor start WB-seizoen: "Ik voel dat ik dit jaar podium kan halen"

In Val d'Isère staat Armand Marchant aan de start van een wedstrijd waar hij het eerder al erg goed deed. Vorig jaar haalde hij er zijn beste resultaat met een 7e plaats. Zijn beste prestatie in het wereldbekercircuit is een 5e plaats tijdens de manche in Zagreb in 2020.

"Val d'Isère is bijzonder omdat het de plaats is waar ik mijn eerste wereldbekerpunten pakte en waar ik vorig seizoen mijn beste resultaat behaalde", vertelt Marchant.

"Het is een beetje paradoxaal, maar dit is een piste waar ik van hou en die ik tegelijkertijd vrees. Het is er steil en de omstandigheden zijn niet altijd optimaal. Het is een grote uitdaging, maar ik ben erg blij om hier mijn seizoen op gang te trappen."