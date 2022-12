G-wielrenner Clincke:"Parijs is het ultieme doel, hoop om Spelen één keer in mijn leven te mogen ervaren"

Wat hoop je vooral hier op te pikken? "Als je een vraag hebt of iets wil te weten komen, dan is contacten leggen belangrijk."

"Parijs is het ultieme doel", klinkt het vastberaden. "De stage is ook bedoeld voor de kanshebbers."

Louis Clincke had in 2022 een boerenjaar. Zo won hij de wereldbeker Para-cycling op de weg. Ook veroverde hij 2 keer een zilveren medaille op het WK wegwielrennen en tijdrijden, maar toch kijkt de tweevoudig vicewereldkampioen al vooruit naar Parijs 2024.

"Ik probeerde Lemmelijn te overklassen in de legpress, maar dat is jammer genoeg niet gelukt"

Louis Clincke keek zijn ogen uit in het trainingscomplex Gloria Sports Arena in Belek.

"Het is voor mij het eerste trainingskamp met de paralympische atleten want in het verleden was ik vaak geblesseerd. Maar om hier ook al de valide sporters aan te treffen, is als grote sportliefhebber de max."

Clincke ontmoette heel wat atleten uit andere disciplines, zo ook roeier Ward Lemmelijn. "Hij is een imposante atleet. Ik wou hem proberen te overklassen in de legpress, maar dat is jammer genoeg niet gelukt", besluit Clincke met een kwinkslag.