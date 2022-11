BEKIJK: Ook atleten van Special Olympics schitteren op de piste van het Kuipke

De profrenners zijn ondertussen halverwege hun Gentse Zesdaagse, maar voor enkele atleten van Special Olympics was het vrijdag al D-day. Er stond namelijk een tijdrit van 1 kilometer op het programma.



Het event was meteen de eerste officiële wedstrijd op de Gentse piste voor atleten van Special Olympics. Het doel: andere G-sporters stimuleren om hun talent op de piste te laten zien.



Nochtans kan zo'n steile piste best intimiderend zijn. "Ik was deze ochtend wel wat bang, omdat ik nog nooit op een piste gereden heb", zegt Silke Bastiaensen, "maar het was heel leuk. Moeilijk? Nee hoor."