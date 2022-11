Keisse klaar voor laatste Zesdaagse: "Blij dat ik er vanaf ben, maar afscheid zal ook pijn doen"

"Dat ik nu stop op de Gentse Zesdaagse, geeft me een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik blij dat ik er vanaf ben, anderzijds zal het afscheid ook pijn doen. Ik was de chouchou van het publiek, dat zal ik missen."

"De Zesdaagse heeft jarenlang een bepalende rol gespeeld in mijn leven", vertelt hij. "Het is een week waar ik altijd enorm naar uitkijk. Ik word 40, dus het is het ideale moment om te stoppen in mijn thuisstad."

Kan Keisse net als Kenny De Ketele afzwaaien met een overwinning? "Ik ben in elk geval niet verbeterd door ouder te worden", lacht hij. "Met Jasper De Buyst heb ik wel een goede ploegmaat aan mijn zijde."

"Het is moeilijk in te schatten hoe we het als duo gaan doen. We hebben als voorbereiding al 3 dagen gereden in Kopenhagen. Dat was oké, maar ook niet succesvol. We werden 5e en hebben goed afgezien, dat was het doel."

"De eerste dagen in Gent worden heel zwaar. Pas als het jonge geweld is afgebot, zullen we boven komen drijven."

Misschien kan het publiek hen wel naar de overwinning stuwen? "Ik krijg altijd enorm veel steun van het Gentse publiek en heb altijd mijn uiterste best gedaan om veel terug te geven. Maar als je de benen niet hebt, helpt applaus niet", lacht hij.

"Ik herinner me wel nog goed de eerste keer dat ze mijn naam scandeerden in het Kuipke. Dat kwam uit het niets. Eén groepje begon ermee, en dan deed heel het Kuipke mee. Ik krijg er nog kippenvel van."