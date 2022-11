Meteen stevige crashes in 't Kuipke: "Hypernerveus, draaien en keren in Vlaamse Ardennen"

"De eerste avond is altijd hypernerveus", vertelde Iljo Keisse na de eerste ploegkoers.

Die koppelkoers werd even stilgelegd na een zware val van Stijn Steels, die intussen een update gaf op Twitter (zie onderaan).

"Hier zijn 8 debutanten op een ongelofelijk moeilijke baan. Deze piste is heel technisch, 166 meter. Vorig weekend reden we in Kopenhagen op een piste van 250 meter."

"Dat is als een autostrade met 6 rijvakken tegenover draaien en keren in de Vlaamse Ardennen. Er wordt nerveus gekoerst en dan wordt er sowieso gevallen."

"In de ploegafvalling gingen wij er meteen uit. Ik zei het nog tegen Jasper (De Buyst) dat ze zouden vallen. 3 ronden later was het van dattum. Je hoopt van niet, maar je weet dat het zal gebeuren."