Publiek loopt nu al warm voor Gentse Zesdaagse: "Nog maar een handvol tickets over"

Bradley Wiggins zal in Gent de start geven van de Zesdaagse. "Zijn zoon is vanaf volgende week dinsdag actief in de Toekomstzesdaagse. En we hebben nog een pak andere vedetten en oud-winnaars uitgenodigd op ons verjaardagsfeestje."

Zo komen onder anderen Etienne De Wilde, Moreno De Pauw, Kenny De Ketele, Stan Tourné, Julien Stevens, Jolien D'hoore, Silvio Martinello, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx naar Gent. Merckx zal de start geven van de GP Patrick Sercu, een ploegkoers over een uur die vrijdagavond plaatsvindt

Naast de Toekomstzesdaagse is er ook nog een tweedaagse voor vrouwen en is er plaats voor G-sporters. Wie dat allemaal live wil zien, zal zich wel moeten reppen. "Er zijn slechts nog een handvol tickets over. We stevenen af op een vol Kuipke en dat 6 avonden en nachten lang", aldus Christophe Impens.