100 jaar Zesdaagse met Bradley Wiggins: "Rest van mijn leven probeerde ik beter te worden dan mijn vader"

"Ik had ineens een thuis die ik thuis niet had", vertelt De Ketele verder. "Op een bepaalde moment zat ik hier dagelijks."

"De toenmalige nationale baancoach Michel Vaarten vroeg aan mij: "Zit je hier nu weer alleen?". Toen heeft Vaarten aan Eddy gevraagd of hij voor mij kon zorgen. En Eddy, zichzelf in zijn Gents accent: "Manneke, moet ik je benen eens insmeren?""

Bradley en senior Wiggins hadden geen relatie met elkaar

Sir Bradley Wiggins wint in 2016 aan de zijde van landgenoot Mark Cavendish de Zesdaagse van Gent. Gent was en is voor Wiggins een obsessie.

"Dit is mijn tweede thuis", vertelt Bradley Wiggins. "Mijn eerste herinneringen als kind waren hier. Ik kwam hier toen ik 6 jaar was. Ik zal nooit vergeten dat we in de kleedcabine zaten. Vanaf toen wilde ik absoluut de zesdaagse rijden."

Later verliet de vader van Wiggins zijn haard, vrouw en kind. Het duurde 17 jaar voor Bradley zijn vader terugzag. Hier op de zesdaagse waar Bradley aan deelnam.

"Toen ik achttien was, zei hij: "Je wordt nooit zo goed als je vader." De rest van mijn leven probeerde ik beter te worden dan hij."

"Met succes, denk ik."