Met Kopecky, Bossuyt, Havik en Hayter zakken 4 wereldkampioenen af naar Gentse Zesdaagse

De vrouwen krijgen tijdens de Lotto Zesdaagse ruimschoots hun momenten om te schitteren. De Fiberklaar Ladies Cup bestaat op vrijdag uit een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvalling en opnieuw een puntenkoers.

Met Lotte Kopecky en Shari Bossuyt komen 2 Belgische toppers aan de start. Kopecky is de regerende Europese kampioene op de afvalling en in de puntenkoers en voegde daar op het afgelopen WK ook de wereldtitel afvalling aan toe.

Samen met Shari Bossuyt veroverde ze daarna ook de wereldtitel in de ploegkoers. Kopecky schitterde in 2022 ook op de weg met onder andere overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.

Ook Ethan Hayter blonk dit seizoen uit op de weg en op de piste. De 24-jarige Brit schreef de Ronde van Polen en twee ritten in de Ronde van Romandië op zijn naam, kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot Brits kampioen tijdrijden en greep op het WK in Australië met een vierde plaats maar net naast de medailles in de tijdrit.

Op het WK baanwielrennen in Frankrijk was het wel raak voor Hayter, twee keer zelfs. Met Team Great Britain vlamde hij naar de regenboogtrui in de ploegenachtervolging en individueel pakte hij de wereldtitel in het omnium. In Gent wordt hij gekoppeld aan zijn jonge landgenoot Fred Wright.



Yoeri Havik is wereldkampioen in de puntenkoers. De 31-jarige Nederlander vorm een duo met onze 22-jarige landgenoot Fabio Van den Bossche, die op het WK brons pakte in de puntenkoers en in de ploegkoers.