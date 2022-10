Fabio Van Den Bossche verovert BRONS in de puntenkoers, Lotte Kopecky wordt 6e in omnium

Van Den Bossche verovert zijn eerste WK-medaille

Na een behoudend wedstrijdbegin was Van Den Bossche de eerste van de medaillekandidaten die aan de boom ging schudden. Wat later pikten de Nederlander Havik, de Brit Perrett en de Amerikaan Koontz en de Australiër Strong hun wagonnetje aan. De vijf renners klopten op tafel en namen een bonusronde.

Fabio Van Den Bossche begon vrijdag als schaduwfavoriet aan de puntenkoers. De Belgische belofte van 22 had afgelopen zomer nog brons veroverd in de ploegkoers op het EK aan de zijde van Robbe Ghys en kon met vertrouwen aan de race beginnen.

Twee slechte nummers kosten Kopecky nieuwe medaille

Daags na haar goud in de afvallingsrace, kwam Lotte Kopecky al opnieuw in actie. In het omnium, dat ze door het afhaken van Shari Bossuyt pas laat aan haar programma toevoegde, behoorde onze landgenote opnieuw tot de topfavorieten.

Maar in het eerste nummer, de scratch, liep het al grondig mis voor Kopecky. In de slotronde zat onze landgenote nog in de voorste gelederen, maar door een kwakje van de Ierse Kay verloor Kopecky nog heel wat plaatsen. Ze werd 19e.

In de korte temporace, een soort puntenkoers van 7,5 kilometer, kon Kopecky niet echt een vuist maken. Ze werd 10e, een medaille leek ver weg. Met een derde plaats in de afvalling, het derde onderdeel, blies onze landgenote haar omnium nieuw leven in, maar voor een medaille moest ze zichzelf overtreffen in het slotnummer.



Dat slotnummer was de puntenkoers, het onderdeel waarin Kopecky vorig jaar nog wereldkampioene werd. Onze landgenote toonde meteen dat ze een medaille nog niet uit haar hoofd gezet had en trok veelvuldig ten aanval. Al snel pakte ze een bonusronde, maar daarna stokte het.

De concurrentie wist dat Kopecky mits een tweede bonusronde een medaille in handen had en counterde onze landgenote keer op keer. Het mirakel kwam er niet meer, Kopecky beëindigde het omnium als zesde. De wereldtitel was voor de Amerikaanse Jennifer Valente.