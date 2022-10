Fabio Van Den Bossche (22) dolblij met eerste WK-medaille: "Meer dan brons zat er niet in"

De ontlading was groot bij Van Den Bossche, die na een razend spannende wedstrijd mocht vieren met zijn familie. "Ik ben natuurlijk zeer tevreden met mijn prestatie", reageerde de wielerbelofte.

"Dit is mijn eerste medaille ooit op een WK. Het podium is volgens mij de juiste weerspiegeling van de waarde in de wedstrijd. Meer dan een bronzen medaille zat er in deze puntenkoers voor mij niet in, denk ik."

"Yoeri Havik was echt wel de beste. Hij slaagde er als enige ook in om drie bonusronden te nemen. Ikzelf moest genoegen nemen met twee bonusronden. Ik stond even op kop van de wedstrijd, maar dan kwamen Havik en Roger Kluge opzetten."