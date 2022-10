Bossuyt en Kopecky na wereldtitel: "Eerst 'shit', maar toen zei Kenny dat we gewonnen hadden"

Chaos én spanning troef in de finale van de ploegkoers. Ook Lotte Kopecky en Shari Bossuyt zelf wisten na de finish niet hoeveelste ze waren geworden.



"In het begin dacht ik: "Shit, op 1 puntje van de regenboogtrui". Maar toen zei Kenny (De Ketele, de bondscoach) dat we gewonnen hadden", vertelt Bossuyt. "Ik begreep het eerst niet. Maar toen zag ik het ook op het scorebord."

"Dit had ik niet verwacht", zegt Kopecky na haar tweede wereldtitel. "We hadden nog geen punten gepakt, dus we moesten wel iets doen. We vonden het juiste moment (op 40 ronden van het einde) en speelden alles of niets."

"We kozen ervoor om niet over onze toeren te gaan en een tempo te kiezen dat we konden volhouden. Ik vreesde dat we iets te vroeg zouden aansluiten, vóór we die extra 5 punten konden pakken. Daarom liet ik het even lopen. Die punten hadden we uiteindelijk nodig."



"Daarna moesten we de wedstrijd ondergaan. We hadden de koers niet meer in de hand."

Maar het geluk was aan de zijde van de Belgen. Kopecky vergat bij haar interview in het stadion niet dat ze onder meer Amy Pieters opvolgt op de erelijst. Pieters is aan een lange revalidatie bezig na een zware crash. "Er wordt een truitje geveild met ook mijn handtekening erop. Ga zeker allemaal naar de website."