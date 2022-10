Lotte Kopecky blinkt met goud: "Dit maakt ontgoocheling van het zilver in Australië goed"

Indrukwekkend. Er is geen ander woord voor de prestatie van Lotte Kopecky op weg naar het goud op de afvalling. Op geen enkel moment kwam ze in de problemen, steeds had ze de touwtjes in handen.

"Een probleemloze overwinning? Laat ons zeggen dat ik een goed gevoel had", blijft ze bescheiden.

De suggestie dat het een eerste van vele medaille is, wuift ze meteen weg: "Daar gaan we niet mee beginnen!"

"Er komen nog 3 zwaren dagen aan (met omnium, ploegkoers en puntenkoers). Ik heb zelf ook gedacht dat dat omnium misschien van het goeie te veel is (ze vervangt er Shari Bossuyt), maar ik heb toch maar mooi die trui en medaille al te pakken. Ik kan de andere onderdelen nu zonder druk rijden."

"Deze gouden medaille maakt ook wat goed na het zilver van het WK op de weg in Australië. Er is geen mooier gevoel dan in deze trui te mogen rondrijden."