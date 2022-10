Lotte Kopecky opent WK met GOUD op de afvalling, Tuur Dens gokt en verliest

Kopecky rijdt concurrentie in de vernieling op afvalling

Het is misschien wel het begin van iets moois voor Kopecky op dit WK, want morgen rijdt ze nog het omnium, zaterdag de ploegkoers en zondag de puntenkoers.

De Amerikaanse Valente trapte er inderdaad door op haar adem, maar Kopecky volgde fluitend. Het was uiteindelijk Barbieri zelf die de benen voelde vollopen. De eindsprint was er dan ook niet echt een. Met lengten voorsprong reed Kopecky naar het goud.

Op het EK baanwielrennen had Lotte Kopecky al met overmacht het goud veroverd op de afvalling. Ook op het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines stond ze als topfavoriete aan de start. De favorietenstatus deerde haar niet. Ze kon twee vroege valpartijen vermijden en liet zich ook niet verrassen in het gewoel, waarbij om de 2 ronden een renster het peloton moest verlaten, vandaar 'de afvalling'. Een na een ontploften de concurrenten van Kopecky toen er moest gesprint worden. Het hoge tempo had hen allemaal versmacht. Met een ultieme demarrage probeerde de Italiaanse Barbieri nog op de verrassing te spelen.

Alles-of-niets-poging van Dens pakt verkeerd uit: 4e

Bijna had Tuur Dens een halfuurtje na Lotte Kopecky voor een tweede Belgische wereldtitel kunnen zorgen, op de scratch. Dens speelde - al dan niet gedwongen door de omstandigheden - hoog spel door op 2 ronden van het einde op kop te komen.



Hij probeerde zijn inspanning tot het einde te rekken, maar werd in de laatste halve ronde nog overspoeld en eindigde derde.



Op de ploegenachtervolging bij de mannen zagen we een duel tussen Groot-Brittannië en Italië in de finale. De Britten, aangevoerd door ex-uurrecordhouder Dan Bigham, versus de Italiaanse olympische kampioenen, aangevoerd door huidig uurrecordhouder Filippo Ganna.



Het was uiteindelijk Groot-Brittannie, met ook nog onder meer Ethan Hayter, dat het laken naar zich toetrok.