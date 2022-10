Tuur Dens: "Ik dacht dat ik wereldkampioen werd... en toen liepen mijn benen vol"

Tuur Dens was de voorbije jaren een garantie op ereplaatsen op de scratch. "Dit was mijn 5e of 6e scratch op een kampioenschap en ik ben nog nooit buiten de top 5 geëindigd. Ik weet hoe ik dit moet aanpakken, hoe ik mijn cool moet bewaren."

"Vorig jaar was ik 2e en ik heb sindsdien een paar punten verbeterd: een betere fiets, een betere helm, een beter verzet, een betere tactiek ook. Ik reed de perfecte koers."

"Ik kom ook op het perfecte moment op kop, denk ik toch. Op anderhalve ronde van het einde ging ik vol aan. Er zat zoveel op. Maar net toen ik dacht dat ik wereldkampioen zou worden, liepen de benen vol."

"Ik dacht: dan word ik 2e of 3e, daar ben ik ook nog content mee. In de laatste bocht lag ik zelfs nog altijd op kop. Maar er komen nog 3 renners over mij. Hoe kan dat zelfs?"

De ondankbare 4e plaats valt Dens zwaar. "Ik heb al heel gevloekt. Ik zal niet zeggen dat ik hier elke dag van wakker zal liggen tot het volgende WK, maar toch zeker elke week."