Lotte Kopecky begint op piste-WK haar olympische queeste: "Parijs 2024 zit in mijn hoofd"

Na een slopend, maar succesvol seizoen op de weg breit Lotte Kopecky (26) er nog een verlengstuk aan. In het Franse wielerstadje Saint-Quentin-en-Yvelines rijdt ze deze week het WK baanwielrennen, in functie van een hoger doel: "Ik wil in 2024 een olympische medaille veroveren."

"Snelle switch van weg naar piste was nodig"

Kopecky start op het WK, dat morgen begint, in de puntenkoers, afvalling en ploegkoers. Die laatste werkt ze af aan de zijde van Shari Bossuyt. Op het WK in 2021 won ze de puntenkoers, Kopecky heeft dus een titel te verdedigen.

Na een schitterend wegseizoen met winst in onder andere de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en zilver in de WK-wegrit weet Kopecky van geen ophouden. Na het WK trok Kopecky naar Aigle, waar ze zich klaarstoomde voor het WK op de piste.

"Vijf dagen zaten er tussen het WK en de piste in Aigle", vertelt Kopecky. "Dat deed wel een beetje pijn, maar ik zou het niet anders gewild hebben. Het was geleden van het EK dat ik nog op de piste had gereden, dus het was nodig om een snelle switch te maken. Daarna was er tijd om te herstellen."

"Het was een lang seizoen, maar ik wil in Saint-Quentin-en-Yvelines niet starten om enkel maar de hoop te vullen. Integendeel. Op het WK zette ik vorig jaar de kers op de taart en dit jaar heb ik ook al mooie dingen laten zien." Deze zomer in München pakte ze de Europese titels op de afvalling en de puntenkoers.

Twee weken geleden stond Kopecky nog op het podium van het WK op de weg.

"Met oog op Parijs kan ik de piste niet negeren"

"De Olympische Spelen van Parijs 2024 zitten in mijn hoofd. Ik kan de piste daarom niet zomaar links laten liggen. Ik rijd de ploegkoers met Shari Bossuyt. We bouwen dus verder aan de toekomst. Dit is een zeer goede test naar de Spelen toe."

"Ik sukkelde afgelopen zomer wat met mijn rug en voet, maar daar heb ik op de piste geen last van. Dat is niet te wijten aan overbelasting, noem het eerder zwakke punten die er vroeger ook waren. Opvolgen is de boodschap", vervolgde Kopecky.

Een olympische medaille staat op mijn verlanglijstje, maar ook Parijs-Roubaix en het WK in Glasgow Lotte Kopecky

Kopecky pakte in Australië zilver op het WK op de weg. Enkel Van Vleuten bleek met een verrasingsaanval in de slotkilometer sterker. "Ik heb al enkele keren aan dat WK teruggedacht. Het blijft steken, ook al kan ik tegen mijn verlies. Maar het is voorbij. De focus ligt nu op het WK baanwielrennen."

"Vanaf volgend seizoen beginnen de olympische kwalificaties. Het zal puzzelen worden hoe we de piste en de weg gaan combineren. Dat komt wel in orde. Een olympische medaille staat op mijn verlanglijstje, maar ook Parijs-Roubaix en het WK 2023 in Glasgow. Maar nu eerst dit WK."

Degrendele met finale-ambities, Bossuyt met twijfels

Nicky Degrendele hoopt op het komende WK opnieuw een stap voorwaarts te zetten. De wereldkampioene van 2018 op de keirin klom uit een diep dal en toonde met een vierde plaats op het voorbije EK dat ze helemaal terug is.

"Na het EK in München heb ik een weekje niet op de piste gereden", zegt ze. "Daarna trokken we goed door. Het wereldkampioenschap is geen klein evenement, dus natuurlijk zijn de zenuwen wat gespannen. Op het Europees kampioenschap wist ik bovendien nog niet echt waar ik stond."

"Ik hoop op het WK de finale te rijden en de top 8 te behalen", vervolgde Degrendele. "Zo kan ik het contract bij Sport Vlaanderen weer bemachtigen. Op het EK werd ik vierde, daar moest ik derde worden voor dat contract. Dat scheelt hem enkele millimeters, maar is een wereld van verschil."

Ik hoop op het WK de finale te rijden en top acht te behalen, zo kan ik het contract bij Sport Vlaanderen weer bemachtigen Nicky Degrendele

Shari Bossuyt wordt de partner van Kopecky in de ploegkoers. Individueel rijdt ze ook nog het omnium. Het 22-jarige talent viel eind augustus nog zwaar in de Simac Tour, ondertussen is ze wel volledig hersteld. "Ik denk dat ik nu opnieuw een goede twee weken aan het trainen ben. De intensiteit werd ondertussen opgebouwd. Ik hervatte na mijn val in Aigle. Daar heb ik drie dagen serieus afgezien. Ik denk dat het alleen maar beter kan worden." "Ik start in Saint-Quentin-en-Yvelines niet echt met een bang hart. Mijn conditie is in stijgende lijn, maar ik ga er ook geen plaats op kleven. Na mijn val heb ik een tijd niet kunnen fietsen, pas in Aigle reed ik voor het eerst opnieuw op de piste", stelde Bossuyt.