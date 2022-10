Opnieuw GOUD voor België: Kopecky en Bossuyt winnen superspannende ploegkoers

Twijfels bij de Belgische ploeg voor de start van de ploegkoers: niet over de conditie van Lotte Kopecky, want na haar titel van donderdag weten we dat die nog altijd super is. Wel over de fitheid van Shari Bossuyt na een valpartij op de weg.



Die twijfels werden in het begin van de ploegkoers alleen maar groter. Waar was België? Sprint na sprint lieten ze aan zich voorbijgaan.



Maar op 40 ronden van het einde werd de grote troefkaart dan toch bovengehaald. Kopecky stak het vuur aan de lont in de jacht op een bonusronde. Daar was nog niemand in geslaagd tot dan toe.



Kopecky en Bossuyt moesten er meer dan 20 ronden voor knokken - intussen raapten ze ook 10 punten op bij de tussensprints - maar uiteindelijk lukte het plannetje toch nog.



In de finale moest België enkel nog de ijzersterke Fransen in de gaten houden. Die dachten even dat ze de slotsprint hadden gewonnen, die hen de wereldtitel had opgeleverd. Maar zij - en het publiek in Saint-Quentin-en-Yvelines - hadden uit het oog verloren dat Denemarken er nog (onopgemerkt) voor reed.



België had zo genoeg aan een 4e plaats in die slotsprint om Frankrijk nét achter te houden, met één puntje. Voor Shari Bossuyt is het de eerste wereldtitel uit haar carrière, Lotte Kopecky zit al aan 4 stuks. In 2017 had ze al het allereerste WK ploegkoers voor vrouwen gewonnen, toen met Jolien D'hoore.