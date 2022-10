Bondscoach Kenny De Ketele: "I love it when a plan comes together"

Het plan dat uitkwam

"Toen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt nog twee punten nodig hadden om wereldkampioen te worden in de ploegkoers, was het enige dat ik nog kon horen in mijn hoofd de legendarische quote van "Hannibal" van The A-Team: I love it when a plan comes togheter", beschrijft Kenny De Ketele afgelopen zaterdag.

De Ketele deelt de job van bondscoach met ervaren rot Tim Carswell. Het Belgisch-Nieuw-Zeelands duo laat niet graag dingen over aan het toeval, zo blijkt. "Ik ben heel trots dat alles wat gebeurd is tijdens de ploegkoers, afgesproken was", zegt De Ketele.

"Het plan was om lang te wachten. Ploegkoers is bij de vrouwen nog een vrij nieuwe discipline. Er zijn nog maar vijf WK's geweest en op basis van de statistieken wist ik dat je met een bonusronde en een tussensprint op vorige WK's sowieso brons won."

"Het deelnemersveld was dit jaar heel sterk en dus lagen de punten ook erg gespreid deze keer. Daarom vertelde ik Lotte en Shari vooraf dat ze konden wachten, zelfs als een land 25 punten pakte."