Ziekte zorgde voor ontgoochelend WK voor Nicky Degrendele: "Parijs 2024 blijft het grote doel"

De bondscoach sprong in de bres voor zijn sprintster. "Haar voorbereiding is in de war gestuurd door ziekte. Nicky zal dat niet als excuus gebruiken, maar het is wel de realiteit. In de laatste 6 weken is ze 2 keer ziek geworden en zo konden we de laatste voorbereiding niet afwerken zoals we wilden."

"Keirin is mijn favoriete nummer. Sinds het EK wilden we de opwaartse lijn doortrekken, maar de realiteit is ver van wat we verwacht hadden. Op training heb ik er alles aan gedaan. Tim kent alle tijden van training en die waren best oké."

In de keirin kon ze zich niet plaatsen voor de kwartfinales na derde plaatsen in de eerste ronde én in de herkansingen. "Dit is een vreselijk gevoel", zei Degrendele, die zondag na haar uitschakeling de pers te woord stond samen met bondscoach Tim Carswell.

Voor de Belgen was het WK baanwielrennen op de toekomstige olympische piste in Saint-Quentin-en-Yvelines bijna een voltreffer over de hele lijn. Het enige minpuntje was de vroege uitschakeling van Nicky Degrendele op zowel de keirin als de sprint.

"Dit is gewoon pech, Parijs blijft het grote doel"

Degrendele moest op het WK top 8 rijden om haar contract bij Sport Vlaanderen verlengd te zien. Op het EK had ze daar een podium voor nodig, maar daar werd ze nipt vierde. Maar daar wil ze niet aan denken. "Parijs blijft het grote doel."

"Dit is gewoon pech, niets viel in zijn plooi. Mentaal zat het goed, dat hadden we goed voorbereid. Voor die laatste stap miste ik iets fysiek."

"90 procent van wat de dit jaar hebben gedaan, is heel goed verlopen", werpt Carswell op. "Haar prestatie op het EK is daar het bewijs van. Ze verbeterde haar record op de 200 meter sprint en werd nipt vierde op de keirin."

"Toen wisten we dat Nicky weer op het niveau was waar we haar willen hebben. We hadden gehoopt om nog een extra stapje te zetten op het WK, maar de finale voorbereiding is niet goed verlopen. Wat we op het WK gezien hebben, is daar een gevolg van."

Carswell gelooft in Degrendele en omgekeerd is dat ook het geval. "Als je bekijkt hoe het EK is verlopen na amper 6 maanden samenwerking, dan kan het nu enkel beter en beter gaan. Het Belgische team is een hechte groep en dat heeft veel te maken met het werk van Tim en Kenny De Ketele. Zij zijn de perfecte combinatie."