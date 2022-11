Zesdaagse van Gent: publiek smult van showbeest Iljo Keisse, Havik en Van den Bossche op kop

clock 01:26 01 uur 26. Van den Bossche en Havik op kop. Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik zijn de leiders na de 1e nacht in de 81e Zesdaagse van Gent. Het Belgisch-Nederlandse duo verzamelde 69 punten. Dat zijn er 5 meer dan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg zijn op 18 punten 3e. In dezelfde ronde volgen ook nog de Britten Ethan Hayter en Fred Wright (37 punten), Iljo Keisse en Jasper De Buyst (25) en de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (9). . Van den Bossche en Havik op kop Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik zijn de leiders na de 1e nacht in de 81e Zesdaagse van Gent.



Het Belgisch-Nederlandse duo verzamelde 69 punten. Dat zijn er 5 meer dan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg zijn op 18 punten 3e. In dezelfde ronde volgen ook nog de Britten Ethan Hayter en Fred Wright (37 punten), Iljo Keisse en Jasper De Buyst (25) en de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (9).

clock 01:24 01 uur 24. Havik: "Blij met onze goeie start". Havik: "Blij met onze goeie start"

clock 00:26 00 uur 26. Baanrecord voor Dens en Van Schip. Tuur Dens, gelanceerd door Jan Willem van Schip knalt op de 500 meter naar een chrono van 26"496. Dat is een verbetering van het baanrecord dat sinds november 2017 op naam stond van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele, die toen 26"595 lieten noteren.

clock 16-11-2022 16-11-2022.

clock 23:45 23 uur 45. Remonte van Keisse. Net voor middernacht verzorgt Iljo Keisse het spektakel in de dernyreeks. Als een keizer bespeelt hij het publiek en jumpt hij met zijn voorwiel over de witte lijn. De Gentse fans smullen bij zoveel show.

clock 22:40 22 uur 40. Eerste ploegkoers. Met wat vertraging is de eerste ploegkoers afgelopen. Jasper De Buyst en Iljo Keisse hebben de Gentse speeltuin even laten kirren van de pret met enkele aanvallen in de slotfase, maar de tegenstand gaf geen krimp. Ook een ultiem offensief werd afgeslagen door Robbe Ghys en Lindsay De Vylder, die de slotsprint wonnen. 5 duo's bleven in dezelfde ronde, Hayter en Wright kregen een lap aangesmeerd.

clock 22:18 22 uur 18. Lotto Gentse Zesdaagse BEKIJK: Stijn Steels in tranen afgevoerd na zware val in de Zesdaagse van Gent

clock 22:07 In de tribunes ziet onder meer premier De Croo hoe de ploegkoers onderbroken is na de val van Stijn Steels. Hij is wel bij bewustzijn, maar het vervolg van zijn Zesdaagse is hoogst onzeker. . 22 uur 07. In de tribunes ziet onder meer premier De Croo hoe de ploegkoers onderbroken is na de val van Stijn Steels. Hij is wel bij bewustzijn, maar het vervolg van zijn Zesdaagse is hoogst onzeker.

clock 22:03 22 uur 03. Stijn Steels wordt in tranen afgevoerd uit het Kuipke. Hij zat al in zak en as nadat zijn contract niet verlengd was, en ziet het nu ook fout lopen in de Zesdaagse.

clock 21:58 21 uur 58. Opnieuw zware valpartij. De eerste ploegkoers van de Gentse Zesdaagse ligt stil na een zware valpartij. Bij de aflossing van Jules Hesters en Tim torn Teutenberg loopt het fout. Het duo trekt elkaar onderuit. Stijn Steels kan hen niet meer ontwijken en komt ook zwaar ten val. Hij wordt met een draagberrie afgevoerd. Zit zijn Zesdaagse er al op?

clock 21:50 21 uur 50. De Vylder en Ghys winnen baanronde. In de ploegafvalling moest Robbe Ghys nog nipt het hoofd buigen, maar hij haalt zijn gram in de baanronde. Hij is nipt sneller dan Tuur Dens.

clock 21:24 21 uur 24. Stand na 3 onderdelen. 1. Van den Bossche - Havik 34 2. De Vylder - Ghys 18 3. Hoppezak - Heijnen 18 4. Hesters - Torn Teutenberg 15 5. Hayter - Wright 13 6. Dillier - Steels 10 7. Pollefliet - Vandenbranden 5 8. Van Schip - Dens 5 9. Van Mulders - Malmberg 2

2. De Vylder - Ghys 18

3. Hoppezak - Heijnen 18

4. Hesters - Torn Teutenberg 15

5. Hayter - Wright 13

6. Dillier - Steels 10

7. Pollefliet - Vandenbranden 5

8. Van Schip - Dens 5

9. Van Mulders - Malmberg 2