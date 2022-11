Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan als leiders weekend in op Zesdaagse Gent

clock 08:42 08 uur 42.

Einde dag 4: Ghys en De Vylder leggen hun kaarten op tafel. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys blijven ook na dag 4 op kop in de Zesdaagse. Het Belgische koppel totaliseerde vrijdagavond 237 punten. Fabio Van Den Bossche en de Nederlander Yoeri Havik zijn tweede met 206 punten. Jules Hesters en zijn Duitse ploegmakker Tim Torn Teutenberg tellen als derde 165, maar hebben al 2 punten goed te maken, net als Iljo Keisse en Jasper De Buyst, vierde met 123 punten. De rest van het deelnemersveld volgt op vier ronden of meer en is uitgeteld voor de eindzege. De Nederlander Jan Willem van Schip regelde de eerste puntenkoers van de avond. De Deen Matias Malmberg trok het laken naar zich toe in de tweede puntenkoers. De ploegafvalling werd voortijdig afgevlagd na een zware val waarin tal van koppels betrokken waren. In de baanronde eisten De Vylder en Ghys weer alle aandacht op. Daarop volgde de ploegkoers over 50 minuten, de GP Patrick Sercu, op gang geschoten door de grootste aller tijden: Eddy Merckx. Een heus kabinetstuk waarin de koppels Hesters/Teutenberg en Keisse/De Buyst een belangrijke ronde aan de broek werden gesmeerd door hun naaste concurrenten. De GP Patrick Sercu werd gewonnen door de Nederlanders Hoppezak en Heijnen voor De Vylder en Ghys en Van den Bossche en Havik. Traditioneel zorgde de GP Sercu ervoor dat de kaarten in aanloop naar de finale op zondag echt dooreengeschud werden en de sterkste ploegen zich konden profileren. Nadien toonde Lotte Kopecky nog maar eens dat zij momenteel de numero uno is in het vrouwenwielrennen. Ze won met sprekend gemak de puntenkoers. De dernyreeksen werden gewonnen door Robbe Ghys en Jasper De Buyst. Ghys een maatje te groot voor de rest en snelde met z'n gangmaker Erik Schoefs naar de overwinning en de volle puntenbuit. De Buyst met nogmaals Erik Schoefs op de derny zorgden voor het maximum van de punten in reeks 2. Tussendoor galmde "ILJOOOO" nog eens door 't Kuipke'. De afscheidnemende Keizer won de supersprint. De avond werd afgesloten met winst op de 500 meter voor wie anders dan Tuur – Terminator – Dens en z'n ploegmakker Jan-Willem van Schip.



De Nederlander Jan Willem van Schip regelde de eerste puntenkoers van de avond. De Deen Matias Malmberg trok het laken naar zich toe in de tweede puntenkoers. De ploegafvalling werd voortijdig afgevlagd na een zware val waarin tal van koppels betrokken waren. In de baanronde eisten De Vylder en Ghys weer alle aandacht op.



Daarop volgde de ploegkoers over 50 minuten, de GP Patrick Sercu, op gang geschoten door de grootste aller tijden: Eddy Merckx. Een heus kabinetstuk waarin de koppels Hesters/Teutenberg en Keisse/De Buyst een belangrijke ronde aan de broek werden gesmeerd door hun naaste concurrenten. De GP Patrick Sercu werd gewonnen door de Nederlanders Hoppezak en Heijnen voor De Vylder en Ghys en Van den Bossche en Havik.



Traditioneel zorgde de GP Sercu ervoor dat de kaarten in aanloop naar de finale op zondag echt dooreengeschud werden en de sterkste ploegen zich konden profileren.



Nadien toonde Lotte Kopecky nog maar eens dat zij momenteel de numero uno is in het vrouwenwielrennen. Ze won met sprekend gemak de puntenkoers.



De dernyreeksen werden gewonnen door Robbe Ghys en Jasper De Buyst. Ghys een maatje te groot voor de rest en snelde met z'n gangmaker Erik Schoefs naar de overwinning en de volle puntenbuit. De Buyst met nogmaals Erik Schoefs op de derny zorgden voor het maximum van de punten in reeks 2. Tussendoor galmde "ILJOOOO" nog eens door 't Kuipke'. De afscheidnemende Keizer won de supersprint.



De avond werd afgesloten met winst op de 500 meter voor wie anders dan Tuur – Terminator – Dens en z’n ploegmakker Jan-Willem van Schip.

clock 00:21 00 uur 21. Ghys, Keisse en De Buyst pakken punten. De dernyreeksen van vanavond werden gewonnen door Robbe Ghys en Jasper De Buyst. In de eerste reeks was Ghys een maatje te groot voor de rest en snelde met z'n gangmaker Erik Schoefs naar de overwinning en de volle puntenbuit. De Buyst met nogmaals Erik Schoefs op de derny zorgden voor het maximum van de punten in reeks 2. Tussendoor galmde "ILJOOOO" nog eens door 't Kuipke'. De afscheidnemende Keizer won de supersprint.

Tussendoor galmde "ILJOOOO" nog eens door 't Kuipke'. De afscheidnemende Keizer won de supersprint.

clock 00:10 00 uur 10. Kopecky: "Sportvrouw van het jaar? Ja, misschien wel, ja."

clock 00:09 00 uur 09. Bossuyt: "Hoop dat ik nog meer wereldtitels kan veroveren"

clock 00:05 00 uur 05. Lotte Kopecky wint met overmacht puntenkoers. De leading lady van het Belgische wielrennen heeft met overmacht de puntenkoers gewonnen. Haar mede-wereldkampioene Shari Bossuyt werd derde.

clock 23:20 23 uur 20. Je mag Keisse en De Buyst nooit uittellen. Misschien hebben ze nog iets achter de hand. Robbe Ghys.

clock 23:12 23 uur 12. Robbe Ghys: "We staan er heel goed voor"

clock 23:10 23 uur 10. Nederlands duo wint de GP Patrick Sercu. Het Nederlandse duo Vincent Hoppezak en Philip Heijnen wint, enigszins verrassend, de ploegkoers vóór de topfavorieten De Vylder en Ghys. Maar de Baloise-ploeg maakte een ijzersterke indruk in deze Grote Prijs Patrick Sercu.

clock 22:02 22 uur 02. Ploegwissel. Theo Reinhardt heeft vanavond de Zesdaagse van Gent verlaten. De Duitser is ziek geworden en keert huiswaarts. Reinhardt vormde in 't Kuipke een duo met zijn landgenoot Roger Kluge. De Europese kampioenen ploegkoers stonden op de zevende plaats, op zes ronden van Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Kluge zal de rest van de zesdaagse afwerken met de Zwitser Silvan Dillier. Die verloor al op de openingsavond zijn teamgenoot Stijn Steels door een zware valpartij.

Kluge zal de rest van de zesdaagse afwerken met de Zwitser Silvan Dillier. Die verloor al op de openingsavond zijn teamgenoot Stijn Steels door een zware valpartij.



clock 21:39 21 uur 39. De Vylder is opnieuw de rapste in de baanronde. Nu maken de renners zich op voor de belangrijkste wedstrijd van de avond: de ploegkoers. Het startschot wordt gegeven door Eddy Merkcx.

clock 21:13 21 uur 13. De ploegafvalling wordt geannuleerd.

clock 21:10 21 uur 10. Iljo Keisse en Jasper De Buyst kiezen in de ploegafvalling opnieuw eieren voor hun geld en laten zich er als eerste duo uitrijden. Misschien niet zo'n slechte keuze want even later wordt er ook opnieuw gevallen. Iedereen raakt gelukkig wel op eigen houtje van de piste, maar Noah Vandenbranden (Lotto) lijkt het grootste slachtoffer. De race ligt even stil omdat de piste hersteld moet worden.

Iedereen raakt gelukkig wel op eigen houtje van de piste, maar Noah Vandenbranden (Lotto) lijkt het grootste slachtoffer. De race ligt even stil omdat de piste hersteld moet worden.

clock 20:48 20 uur 48. Jan-Willem van Schip wint het eerste nummer op avond vier. De Nederlander is de eerste winnaar van de puntenkoers, net als gisteren. In de tweede groep is Matias Malmberg de beste voor Robbe Ghys en Yoeri Havik.

In de tweede groep is Matias Malmberg de beste voor Robbe Ghys en Yoeri Havik.

