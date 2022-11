Zesdaagse-koppel Fred Wright en Ethan Hayter woont al 3 jaar samen:"We nemen onszelf niet te serieus"

Naar schatting 200 Britten zullen dit weekend naar 't Kuipke afzakken om hun landgenoten Fred Wright en Ethan Hayter aan te moedigen in de Gentse Zesdaagse. "Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken voor hen", zegt Hayter.

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en Fred Wright (Bahrain-Victorious) kennen we vooral van op de weg. De 2 getalenteerde Britten zijn ook huisgenoten en wonen al bijna 3 jaar samen in Manchester. "We zijn samen opgegroeid en trokken ook altijd samen naar de jeugdkoersen", vertelt Hayter. "We zijn goede vrienden." Het samenwonen verloopt dan ook vlekkeloos. "We hebben dezelfde soort humor, Britse humor. We nemen onszelf niet te serieus." Morgen zouden naar schatting 200 Britten de oversteek maken naar Gent om Hayter en Wright aan te vuren. "Londen is niet zo ver van Gent. Er zullen veel mensen naar 't Kuipke komen die we goed kennen. Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken voor hen."

Alleskunner Hayter is een van de rijzende sterren op de weg. Op het WK tijdrijden in Australië viel hij als 4e net buiten de medailles.



"Ik was er heel dichtbij, echt heel jammer. Het zou mooi zijn als ik het WK tijdrijden op een dag win." "Enkele weken na dat WK won ik 2 keer goud en 1 keer zilver op het WK baanwielrennen. Dat was een mooie afsluiter van het seizoen."

Waarop focust Hayter de komende jaren op de weg? "Ik doe momenteel nog alles. Ik zie ook geen redenen om mezelf in een hokje te plaatsen." "Misschien dat ik me in de toekomst zal specialiseren in iets. Nu geniet ik ervan om het soms goed te doen in tijdritten, sprints en klassementen."

Wright: "Roglic niet meer gehoord sinds incident in Vuelta"