Zesdaagse Gent: De Vylder en Ghys blijven op kop, 3 koppels volgen in dezelfde ronde

clock 01:15 01 uur 15. De Vylder en Ghys op kop. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys blijven de leiders na de 3e nacht van Gentse Zesdaagse. Het Belgische tweetal telt 190 punten en staat daarmee op een zucht van een bonusronde. Drie koppels volgen nog in dezelfde ronde als De Vylder/Ghys. Dat is het Belgisch-Nederlandse duo Fabio Van Den Bossche met Yoeri Havik (173 punten), het Belgisch-Duitse tweetal Jules Hesters met de Duitser Tim Torn Teutenberg (144 punten) en de Belgen Iljo Keisse/Jasper De Buyst (100 punten). De Britten Ethan Hayter/Fred Wright staan op 3 ronden met 106 punten achter hun naam. De rest van het deelnemersveld volgt al op 4 of meer rondes. . De Vylder en Ghys op kop Lindsay De Vylder en Robbe Ghys blijven de leiders na de 3e nacht van Gentse Zesdaagse. Het Belgische tweetal telt 190 punten en staat daarmee op een zucht van een bonusronde. Drie koppels volgen nog in dezelfde ronde als De Vylder/Ghys. Dat is het Belgisch-Nederlandse duo Fabio Van Den Bossche met Yoeri Havik (173 punten), het Belgisch-Duitse tweetal Jules Hesters met de Duitser Tim Torn Teutenberg (144 punten) en de Belgen Iljo Keisse/Jasper De Buyst (100 punten).



De Britten Ethan Hayter/Fred Wright staan op 3 ronden met 106 punten achter hun naam. De rest van het deelnemersveld volgt al op 4 of meer rondes.

clock 00:28 00 uur 28. Heijnen en Havik verzorgen de sfeer: rijden scratch in bloot bovenlijf. Heijnen en Havik verzorgen de sfeer: rijden scratch in bloot bovenlijf

clock 00:15 00 uur 15. Ethan Hayter: "Fred en ik zijn goede vrienden, omdat al jaren samen onderweg zijn". Ethan Hayter: "Fred en ik zijn goede vrienden, omdat al jaren samen onderweg zijn"

clock 00:15 00 uur 15.

clock 18-11-2022 18-11-2022.

clock 23:48 23 uur 48. Keisse wint dernyrace. Roger Kluge was de beste in de eerste dernyrace, voor Van den Bossche. Het Kuipke stuwde Iljo Keisse naar winst in de tweede dernyrace, voor De Vylder. De Vylder/Ghys leiden met 176 punten, voor Van den Bossche/Havik met 157. Hesters/Teutenberg staan derde met 121 punten op 1 ronde, net als Keisse/De Buyst met 88 punten. Nog 12 punten en de Belgen pakken een bonusronde. . Keisse wint dernyrace Roger Kluge was de beste in de eerste dernyrace, voor Van den Bossche.



Het Kuipke stuwde Iljo Keisse naar winst in de tweede dernyrace, voor De Vylder.



De Vylder/Ghys leiden met 176 punten, voor Van den Bossche/Havik met 157. Hesters/Teutenberg staan derde met 121 punten op 1 ronde, net als Keisse/De Buyst met 88 punten. Nog 12 punten en de Belgen pakken een bonusronde.

clock 23:47 23 uur 47. Van den Bossche: "Alles verloopt goed, het gaat vlot". Van den Bossche: "Alles verloopt goed, het gaat vlot"

clock 23:46 23 uur 46. Het is geweldig om hier te zijn. Het is hier zo plezant: het lawaai, het publiek! Fred Wright. Het is geweldig om hier te zijn. Het is hier zo plezant: het lawaai, het publiek! Fred Wright

clock 23:44 23 uur 44. Fred Wright tegen onze man: "Ik kan je niet horen, maar dat is een goed teken". Fred Wright tegen onze man: "Ik kan je niet horen, maar dat is een goed teken"

clock 23:40 23 uur 40.

clock 22:47 22 uur 47.

clock 22:30 22 uur 30. De Ketele jaar na afscheid: "Was nog niet aan einde van Latijn, maar kreeg kans als coach". De Ketele jaar na afscheid: "Was nog niet aan einde van Latijn, maar kreeg kans als coach"

clock 22:02 22 uur 02. Keisse en De Buyst winnen 1e ploegkoers. In een spannende ploegkoers van 45 minuten zijn Iljo Keisse en Jasper De Buyst beloond voor hun inspanningen. De afscheidnemende Keisse en De Buyst moeten wel vol aan de bak, omdat ze qua puntenaantal voorlopig niet uitblinken. De twee reden doorlopend in de aanval en konden dat finaal belonen in een sprint met zijn drieën, waarbij De Buyst Ghys en Van den Bossche afhield. Het duo Hesters/Teutenberg kon de schade nog ietwat beperken, tot 1 ronde, maar alle andere duo's werden op minstens 3 ronden gereden. De Vylder en Ghys leiden nog comfortabel met 172 punten, gevolgd door Van den Bossche en Havik in dezelfde ronde met 153 punten. Hesters/Teutenberg (114 punten) zijn derde op 1 ronde. Keisse en De Buyst zijn met 83 punten vierde op 1 ronde van de kop. De rest volgt op 4 ronden en meer. . Keisse en De Buyst winnen 1e ploegkoers In een spannende ploegkoers van 45 minuten zijn Iljo Keisse en Jasper De Buyst beloond voor hun inspanningen. De afscheidnemende Keisse en De Buyst moeten wel vol aan de bak, omdat ze qua puntenaantal voorlopig niet uitblinken.



De twee reden doorlopend in de aanval en konden dat finaal belonen in een sprint met zijn drieën, waarbij De Buyst Ghys en Van den Bossche afhield.



Het duo Hesters/Teutenberg kon de schade nog ietwat beperken, tot 1 ronde, maar alle andere duo's werden op minstens 3 ronden gereden.



De Vylder en Ghys leiden nog comfortabel met 172 punten, gevolgd door Van den Bossche en Havik in dezelfde ronde met 153 punten. Hesters/Teutenberg (114 punten) zijn derde op 1 ronde. Keisse en De Buyst zijn met 83 punten vierde op 1 ronde van de kop.



De rest volgt op 4 ronden en meer.

clock 21:46 21 uur 46.

clock 21:41 21 uur 41. De Vylder breekt baanrecord weer. Voor de tweede avond op een rij rijdt Lindsay De Vylder een baanrecord: hij wordt perfect gelanceerd door Robbe Ghys en komt uit op 8"332 voor de 166 meter. Goed voor 71,723 km/u. Gisteren kwam hij tot 8"406. Zo meteen komt de eerste ploegkoers van de avond eraan. De concurrentie zal de leiders flink moeten bestoken willen ze die niet te veel vrijheid geven. . De Vylder breekt baanrecord weer Voor de tweede avond op een rij rijdt Lindsay De Vylder een baanrecord: hij wordt perfect gelanceerd door Robbe Ghys en komt uit op 8"332 voor de 166 meter. Goed voor 71,723 km/u. Gisteren kwam hij tot 8"406.



Zo meteen komt de eerste ploegkoers van de avond eraan. De concurrentie zal de leiders flink moeten bestoken willen ze die niet te veel vrijheid geven.

clock 21:21 21 uur 21.

clock 21:20 21 uur 20. De Vylder/Ghys winnen ploegafvalling. In de puntenkoersen werd er amper geoogst, maar Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zetten hun leidersplaats in de verf in de ploegafvalling. De nummers 1 klopten de nummers 2 Fabio Van den Bossche/Yoeri Havik. Ethan Hayter en Fred Wright eindigden derde. In de stand doen Ghys/De Vylder een goeie zaak. . De Vylder/Ghys winnen ploegafvalling In de puntenkoersen werd er amper geoogst, maar Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zetten hun leidersplaats in de verf in de ploegafvalling. De nummers 1 klopten de nummers 2 Fabio Van den Bossche/Yoeri Havik.



Ethan Hayter en Fred Wright eindigden derde.



In de stand doen Ghys/De Vylder een goeie zaak.

clock 21:10 21 uur 10. Dillier wint puntenkoers II. Sylvan Dillier rijdt ook mee in de 2e puntenkoers, want hij mist met de onfortuinlijke Stijn Steels zijn ploegmakker. Maar Dillier was nog niet moe. Hij pakte als eerste deze zesdaagse een ronde bij een puntenkoers. Fred Wright deed hem dat later wat na en werd tweede. Lindsay De Vylder pakte nog 2 puntjes als zesde. . Dillier wint puntenkoers II Sylvan Dillier rijdt ook mee in de 2e puntenkoers, want hij mist met de onfortuinlijke Stijn Steels zijn ploegmakker. Maar Dillier was nog niet moe. Hij pakte als eerste deze zesdaagse een ronde bij een puntenkoers.



Fred Wright deed hem dat later wat na en werd tweede. Lindsay De Vylder pakte nog 2 puntjes als zesde.

clock 20:49 20 uur 49. Van Schip wint 1e wedstrijd van de dag. Dag drie begint met een puntenkoers. Het gild wordt in 2 gesplitst. Jan-Willem van Schip is de beste in puntenkoers I, voor Philip Heynen en Jules Hesters. Die laatste rondt daarmee de kaap van de 100 punten en krijgt zo een bonusronde in de stand. Ghys pakte geen punten voor het leidersduo Ghys/De Vylder, Yoeri Havik pakte er 3 en verstevigt zo de tweede plek met teammaat Fabio Van den Bossche. Hesters en Tim Teutenberg komen met 100 punten op plaats 3 terecht, Hoppezak en Heynen zakken naar 4. . Van Schip wint 1e wedstrijd van de dag Dag drie begint met een puntenkoers. Het gild wordt in 2 gesplitst. Jan-Willem van Schip is de beste in puntenkoers I, voor Philip Heynen en Jules Hesters. Die laatste rondt daarmee de kaap van de 100 punten en krijgt zo een bonusronde in de stand.



Ghys pakte geen punten voor het leidersduo Ghys/De Vylder, Yoeri Havik pakte er 3 en verstevigt zo de tweede plek met teammaat Fabio Van den Bossche.



Hesters en Tim Teutenberg komen met 100 punten op plaats 3 terecht, Hoppezak en Heynen zakken naar 4.







clock 20:20 20 uur 20.

clock 17-11-2022 17-11-2022.