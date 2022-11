Zesdaagse van Gent: De Vylder en Ghys leiden na tweede nacht

Na het baanrecord van Lindsay De Vylder en Robbe Ghys op de baanronde van 166,66 meter heeft het Belgisch-Nederlandse koppel Tuur Dens-Jan Willem van Schip het baanrecord verbeterd op de 500 meter. Zij legden tijdens de openingsavond van de 81e Genste zesdaagse de 500 meter af in een tijd van 26"496. Het oude baanrecord (26"595) stond sinds 16 november 2017 op naam van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele. Woensdagnacht reden Tuur Dens en Jan Willem van Schip de 500 meter in een tijd van 26"464 en stelden zo hun eigen record scherp.

"Ik zag het wel aankomen", zegt Ghys over zijn pijlsnel maatje, na vanavond eigenaar van het baanrecord in Gent. "Ik had nooit durven te dromen van het baanrecord, maar Lindsay is indrukwekkend snel."

Het baanrecord? Kicken! Ik had het niet verwacht. Ik heb hier zelf nog met Moreno De Pauw gereden. Het is een eer om zijn record te verbeteren.

22 uur 27. Kluge met ultieme versnelling over Keisse in eerste ploegkoers. De eerste ploegkoers van de avond staat in de boeken. In een geanimeerde madison hebben de koppels elkaar stevig afgetast. Jasper De Buyst lanceerde Iljo Keisse richting de slotsprint, maar Roger Kluge ging er met zijn grote motor nog net over. De Duitsers - Europees kampioen in dit onderdeel - zijn meer dan in orde. .