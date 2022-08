Para-cycling Team Belgium haalt historisch record met 4 wereldtitels en 8 medailles.

Op een vierde plaats het andere Nederlandse koppel. 15" later de twee Spaanse koppels. Op 20" op de Spanjaarden onze Belgen.

23 uur 27. Laatste ronde. Eerste is Bangma/Bos op 35" seconden het Franse en Poolse koppel. Op een vierde plaats het andere Nederlandse koppel. 15" later de twee Spaanse koppels. Op 20" op de Spanjaarden onze Belgen. Zij rijden op een 7e plaats. .

23 uur 16. 16e helling. Bangma/Bos hebben hun moment geacht en vallen aan op de klim. De Fransen en Polen staan stil in vergelijking met de Nederlanders. .

23 uur 01. 14e helling. 3 leiders op kop van de wedstrijd. In de achtervolging zijn de Belgen terug gekomen. 4 achtervolgende duo's. .

22 uur 38. 11e helling. Zelfde situatie. 3 samenwerkende vennootschappen werken goed samen. Ze duiken de afdaling in richting de oevers van de Sint_Laurence River. .

clock 22:28

Lloveras/Gressier werden Paralympisch kampioen in het tijdrijden in Tokyo, omdat de Nederlanders Ter Schure/Fransen in de laatste kilometers te kampen hadden met pech. Ze wonnen de tijdrit met een 30” op de Nederlanders. Ze hebben een contract bij de Franse defensie die atleten op hoog niveau ondersteund. 22 uur 28.