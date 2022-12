G-badmintonster Man-Kei To:"Een medaille in Parijs zit toch wel in mijn hoofd"

G-badmintonster Man-Kei To was afgelopen week een van de paralympische atleten op de BOIC/BPC-stage in Turkije. De vicewereldkampioene Para Badminton haalde Tokio 2020 net niet. "Ik denk dat ik ondertussen heel veel gegroeid ben. Ik ben sterker op technisch, tactisch en mentaal vlak", mikt Man-Kei To voluit op Parijs 2024.

Op het wereldkampioenschap behaalde Man-Kei To eerder deze maand een zilveren medaille in het vrouwen dubbelspel, samen met haar Turkse partner Emine Seckin. De stage biedt haar een unieke kans om nog te groeien. Zeker als je tegen de Zwitserse Cynthia Mathez, de nummer 2 op de wereldranking, mag sparren. "Het is de eerste keer dat we een sparringpartner mee hebben", vertelt de 36-jarige To, zevende op de wereldranking. "De Zwitserse is een rechtstreekse concurrente. Ik heb er onlangs tegen gespeeld, ik verloor in de kwartfinales op het WK." "Voor mij is het super dat ik tegen een rolstoelspeler kan spelen. Meestal is dat tegen mijn trainer."

De rechtshandige To kon zich net niet plaatsen voor de Paralympische Spelen in Tokio. Voor Parijs ziet het er veel rooskleuriger uit.

"Ik denk dat ik ondertussen heel veel gegroeid ben", aldus de badmintonspeelster uit Nossegem. "In het algemeen ben ik sterker op technisch, tactisch en mentaal vlak. De wisselwerking tussen deze drie vlakken is veel beter, maar er is toch nog werk aan de winkel." In Parijs staat voor To enkel het enkelspel op het programma. "Voor de Spelen moet je met je dubbelpartner dezelfde nationaliteit hebben en dat hebben we helaas niet. We hebben ook geen andere Belgische speelster, dus kan ik enkel uitkomen in het enkelspel."



"Als ik erbij ben in Parijs, dan zit een medaille toch wel in mijn hoofd", besluit Man-Kei To.

