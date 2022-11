Ewoud Vromant: "Wereldkampioen zijn is prestigieuzer dan werelduurrecord".

De zilverenmedaillewinnaar in de paralympische tijdrit van 2021 kroonde zich dit jaar tot Belgisch kampioen in de wegrit en tegen de klok. Verder pakte hij de wereldtitel tijdrijden en zette hij het werelduurrecord op zijn naam in de categorie MC2 door 46,521 kilometer af te leggen.

"Het uurrecord was natuurlijk een bijzonder moment, maar het hoogtepunt van mijn seizoen is de wereldtitel. Het WK is prestigieuzer omdat er een titel op het spel staat en omdat ik nu de regenboogtrui mag dragen", vertelt Vromant in Belek.