Wim De Paepe verovert brons op WK para-triatlon: "Doelstelling is bereikt"

Wim De Paepe (Ligue Handisport Francophone), die een rechterbeenamputatie onderging, kwam als tweede uit het water achter de Franse topfavoriet Jules Ribstein. De Paepe verloor enkele plaatsen in het fietsonderdeel, waardoor hij als vierde aan het loopnummer begon.

De Paepe knokte zich echter weer in de race. Na 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen kwam hij in 1u09'52" over de streep, als derde achter Ribstein (1u08'01") en de Spanjaard Lionel Morales (1u09'20").





"Ik bereikte mijn podiumdoelstelling, maar ik moet toegeven dat ik hoopte op een betere plaats, minstens de tweede. Maar door een nogal matige fietsbeurt eindigde ik op de derde plaats, 18 seconden achter de tweede."