Primeur is voor Costa Rica-Duitsland: Stéphanie Frappart is eerste vrouwelijke ref op het WK

De FIFA selecteerde voor deze Wereldbeker 36 scheidsrechters, bij wie 3 vrouwen.

Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga en Yoshimi Yamashita werden tot dusver enkel ingeschakeld langs de zijlijn.

Maar de 38-jarige Frappart, de bekendste van het drietal, krijgt nu toch promotie. In 2009 belandde Frappart op de FIFA-lijst van internationale scheidsrechters.

Sindsdien was ze referee tijdens onder meer het WK voor vrouwen in 2015, het tornooi voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen in 2016 en het WK voor vrouwen in 2019, waar ze de finale floot. Ook werd ze aangesteld als scheidsrechter bij de UEFA Super Cup 2019 tussen Liverpool en Chelsea.