Ode aan de nummer 9 na Spanje-Duitsland: "Iemand moet dat laatste tikje geven"

Bij de rust stond er ondanks 45 minuten topvoetbal nog altijd 0-0 op het scorebord in Spanje-Duitsland. Dat had volgens de drie ex-spitsen in de studio van Karl één verklaring: beide landen speelden zonder echte diepe spits.

Bob Peeters, Youri Mulder en Wesley Sonck zaten te likkebaarden over het spel van zowel Spanje als Duitsland. "Maar er is wel één dingetje: ze spelen zonder echte spits. Het is fantastisch voetbal, maar we zien geen spits die een bal op doel ramt", zag Mulder.

"Het is fantastisch om naar te kijken, maar het probleem bij Spanje is dat er niemand in de spits staat", viel Sonck hem bij.

Mulder: "Want er moet wel iemand dat laatste tikje geven."

En dan kreeg het drietal na de rust nog gelijk ook. Alvaro Morata viel in bij Spanje en opende de score "met een echte spitsengoal". En in de slotfase redde invaller Niclas Füllkrug het Duitse vel met de gelijkmaker, "na een afwerking van een echte spits".