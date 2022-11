Duitsland is nog niet monddood na late gelijkmaker tegen Spanje

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. De topper tussen Spanje en Duitsland eindigt op 1-1. Spanje blijft in pole position in groep E, Duitsland pakt zijn eerste punt op dit WK. Als alles "normaal" verloopt op de slotspeeldag zien we de twee landen ongetwijfeld terug in de achtste finales, want daar zijn ze zeker goed genoeg voor. . Einde De topper tussen Spanje en Duitsland eindigt op 1-1. Spanje blijft in pole position in groep E, Duitsland pakt zijn eerste punt op dit WK. Als alles "normaal" verloopt op de slotspeeldag zien we de twee landen ongetwijfeld terug in de achtste finales, want daar zijn ze zeker goed genoeg voor.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Simon komt autoritair uit zijn kooi en plukt het leer. Het zal bij 1-1 blijven. . Simon komt autoritair uit zijn kooi en plukt het leer. Het zal bij 1-1 blijven.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Sané duikt prima door de buitenspelval en rukt alleen op richting Simon. Hij omspeelt de Spaanse doelman, maar krijgt de bal niet meer in doel. We krijgen toch nog een corner. . Sané duikt prima door de buitenspelval en rukt alleen op richting Simon. Hij omspeelt de Spaanse doelman, maar krijgt de bal niet meer in doel. We krijgen toch nog een corner.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Goretzka herovert de bal na een knap sprintduel tegen Williams. Duitsland kan nog een keer aanvallen. . Goretzka herovert de bal na een knap sprintduel tegen Williams. Duitsland kan nog een keer aanvallen.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. De rechtervoet van Kimmich laat het vandaag toch wat afweten. Zijn corner richting Rüdiger aan de tweede paal is net te ver. . De rechtervoet van Kimmich laat het vandaag toch wat afweten. Zijn corner richting Rüdiger aan de tweede paal is net te ver.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. De Duitsers versieren nog een hoekschop in de 93e minuut. De Spanjaarden zijn kwetsbaar op stilstaande fases... . De Duitsers versieren nog een hoekschop in de 93e minuut. De Spanjaarden zijn kwetsbaar op stilstaande fases...

clock 90' tweede helft, minuut 90. We krijgen nog 6 minuten toegevoegde tijd. Krijgen we nog een winnaar? . We krijgen nog 6 minuten toegevoegde tijd. Krijgen we nog een winnaar?

clock 90' tweede helft, minuut 90. Morata wacht te lang. Williams steekt de bal netjes tot bij Morata, die goed door de buitenspelval duikt. De doelpuntenmaker wacht te lang om af te drukken en Schlotterbeck glijdt de bal netjes uit zijn voeten in de zestien. . Morata wacht te lang Williams steekt de bal netjes tot bij Morata, die goed door de buitenspelval duikt. De doelpuntenmaker wacht te lang om af te drukken en Schlotterbeck glijdt de bal netjes uit zijn voeten in de zestien.

clock 89' tweede helft, minuut 89. De weelde op de bank bij de twee ploegen is groot. Dan moeten wij toch nederig zijn. . Aster Nzeyimana. De weelde op de bank bij de twee ploegen is groot. Dan moeten wij toch nederig zijn. Aster Nzeyimana

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Duitsland, Nico Schlotterbeck erin, David Raum eruit wissel substitution out David Raum substitution in Nico Schlotterbeck

clock 85' tweede helft, minuut 85. Gouden wissel Füllkrug brengt Duitsland op gelijke hoogte. Gouden wissel Füllkrug brengt Duitsland op gelijke hoogte

clock 85' tweede helft, minuut 85. Bij deze stand kan alles nog in groep E. Spanje leidt virtueel met 4 punten voor Japan en Costa Rica met drie stuks. Duitsland is hekkensluiter met 1 punt. . Bij deze stand kan alles nog in groep E. Spanje leidt virtueel met 4 punten voor Japan en Costa Rica met drie stuks. Duitsland is hekkensluiter met 1 punt.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Duitsland, Jonas Hofmann erin, Serge Gnabry eruit wissel substitution out Serge Gnabry substitution in Jonas Hofmann

clock 84' tweede helft, minuut 84. Dan toch 1-1. Füllkrug doet waarvoor Flick hem in het veld heeft gebracht: scoren. Na knap voorbereidend werk laat hij Simon van dichtbij geen enkele kans met een staalhard schot. Het staat 1-1 en dat is toch verdiend. . Dan toch 1-1 Füllkrug doet waarvoor Flick hem in het veld heeft gebracht: scoren. Na knap voorbereidend werk laat hij Simon van dichtbij geen enkele kans met een staalhard schot. Het staat 1-1 en dat is toch verdiend.

clock 83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Niclas Füllkrug van Duitsland. 1, 1. goal Spanje Duitsland einde 1 1

clock 82' tweede helft, minuut 82. De 33-jarige Alba mag gaan rusten, zijn 19-jarige ploegmaat Baldé mag de wedstrijd volmaken op de linksachter. . De 33-jarige Alba mag gaan rusten, zijn 19-jarige ploegmaat Baldé mag de wedstrijd volmaken op de linksachter.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Spanje, Alejandro Balde erin, Jordi Alba eruit wissel substitution out Jordi Alba substitution in Alejandro Balde

clock 81' tweede helft, minuut 81. Kimmich krijgt de bal niet over de lijn. Een flauwe poging. . Kimmich krijgt de bal niet over de lijn. Een flauwe poging.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Füllkrug botst op Rodri op de rand van de grote rechthoek: vrije trap voor Duitsland met Kimmich en Musiala achter de bal. . Füllkrug botst op Rodri op de rand van de grote rechthoek: vrije trap voor Duitsland met Kimmich en Musiala achter de bal.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Sané is gretig ingevallen. Hij dribbelt de zestien binnen, maar wordt nog net op tijd afgestopt door Laporte en Rodri. . Sané is gretig ingevallen. Hij dribbelt de zestien binnen, maar wordt nog net op tijd afgestopt door Laporte en Rodri.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Spanje geeft hier toch een visitekaartje af aan alle andere landen. Aster Nzeyimana. Spanje geeft hier toch een visitekaartje af aan alle andere landen. Aster Nzeyimana

clock 77' tweede helft, minuut 77. Spanje heeft de controle over de wedstrijd weer in handen genomen. Duitsland heeft nog een dik kwartier om door de rode muur te breken. . Spanje heeft de controle over de wedstrijd weer in handen genomen. Duitsland heeft nog een dik kwartier om door de rode muur te breken.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Musiala faalt oog in oog met Simon. Musiala faalt oog in oog met Simon

clock 74' tweede helft, minuut 74. Op de corner die volgt kan Raum koppen. De bal vliegt ongevaarlijk over. . Op de corner die volgt kan Raum koppen. De bal vliegt ongevaarlijk over.

clock 74' Simon houdt Musiala van de 1-1. Invaller Sané zet Musiala vrij voor doel na een prima loopactie. Het toptalent is te egoïstisch en besluit hard op Simon. . tweede helft, minuut 74. crucial save Simon houdt Musiala van de 1-1 Invaller Sané zet Musiala vrij voor doel na een prima loopactie. Het toptalent is te egoïstisch en besluit hard op Simon.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Musiala laat Alba ter plaatse en zet strak voor. Füllkrug komt goed voor Rodri, maar raakt de bal niet lekker centraal voor doel. Rodri mag van geluk spreken dat het niet gelijk staat. . Musiala laat Alba ter plaatse en zet strak voor. Füllkrug komt goed voor Rodri, maar raakt de bal niet lekker centraal voor doel. Rodri mag van geluk spreken dat het niet gelijk staat.

clock 72' tweede helft, minuut 72. (Eindelijk) een echte 9 bij Duitsland. Hansi Flick beseft dat er wat moet veranderen en haalt drie spelers naar de kant. Voor Müller, Gündogan en Kehrer zit de match erop, ze worden vervangen door Sané, Füllkrug en Klostermann. Füllkrug is een sensatie in Duitsland én een echte spits. Hij maakte er dit seizoen al 10 voor Werder Bremen. . (Eindelijk) een echte 9 bij Duitsland Hansi Flick beseft dat er wat moet veranderen en haalt drie spelers naar de kant. Voor Müller, Gündogan en Kehrer zit de match erop, ze worden vervangen door Sané, Füllkrug en Klostermann.

Füllkrug is een sensatie in Duitsland én een echte spits. Hij maakte er dit seizoen al 10 voor Werder Bremen.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Duitsland, Lukas Klostermann erin, Thilo Kehrer eruit wissel substitution out Thilo Kehrer substitution in Lukas Klostermann

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Duitsland, Niclas Füllkrug erin, Thomas Müller eruit wissel substitution out Thomas Müller substitution in Niclas Füllkrug

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Duitsland, Leroy Sané erin, Ilkay Gündogan eruit wissel substitution out Ilkay Gündogan substitution in Leroy Sané

clock 68' tweede helft, minuut 68. Als ze bij Spanje willen, dan zien de Duitsers het komende halfuur de bal niet meer. Aster Nzeyimana. Als ze bij Spanje willen, dan zien de Duitsers het komende halfuur de bal niet meer. Aster Nzeyimana

clock 67' tweede helft, minuut 67. Asensio mist reuzekans. Asensio mist reuzekans

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Spanje, Koke erin, Gavi eruit wissel substitution out Gavi substitution in Koke

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Spanje, Nico Williams erin, Marco Asensio eruit wissel substitution out Marco Asensio substitution in Nico Williams

clock 66' tweede helft, minuut 66. De kans van Asensio was meteen zijn laatste wapenfeit. Koke is zijn vervanger voor het slot van de wedstrijd. Ook Gavi mag gaan rusten, hij wordt vervangen door Williams. . De kans van Asensio was meteen zijn laatste wapenfeit. Koke is zijn vervanger voor het slot van de wedstrijd. Ook Gavi mag gaan rusten, hij wordt vervangen door Williams.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Asensio verprutst counter. Na een counter heeft Olmo de vrijstaande Spanjaarden voor het uitkiezen. Gavi laat schitterend lopen, maar Asensio knalt meters over. Dat moet veel beter op dit niveau. . Asensio verprutst counter Na een counter heeft Olmo de vrijstaande Spanjaarden voor het uitkiezen. Gavi laat schitterend lopen, maar Asensio knalt meters over. Dat moet veel beter op dit niveau.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Morata viert zijn tweede doelpunt dit WK.

clock 64' tweede helft, minuut 64. De Duitsers antwoorden meteen, maar Goretzka raakt niet voorbij een bos aan benen in de zestien. . De Duitsers antwoorden meteen, maar Goretzka raakt niet voorbij een bos aan benen in de zestien.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Morata scoort! Morata doet meteen waar hij voor op het veld is gekomen: scoren. Hij timet zijn loopactie perfect en werkt de lage voorzet van Alba heerlijk af. . Morata scoort! Morata doet meteen waar hij voor op het veld is gekomen: scoren. Hij timet zijn loopactie perfect en werkt de lage voorzet van Alba heerlijk af.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Morata werkt heerlijk af:1-0. Morata werkt heerlijk af:1-0

clock 62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Álvaro Morata van Spanje. 1, 0. goal Spanje Duitsland einde 1 0

clock 60' Gele kaart voor Joshua Kimmich van Duitsland tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card Joshua Kimmich Duitsland

clock 60' tweede helft, minuut 60. Kimmich deelt een tik uit aan Olmo: ook de tweede Duitse centrale middenvelder gaat in het boekje van Makkelie. . Kimmich deelt een tik uit aan Olmo: ook de tweede Duitse centrale middenvelder gaat in het boekje van Makkelie.

clock 58' Gele kaart voor Leon Goretzka van Duitsland tijdens tweede helft, minuut 58 yellow card Leon Goretzka Duitsland

clock 58' tweede helft, minuut 58. Goretzka focust te veel op Asensio en niet op de bal: geel voor de middenvelder. . Goretzka focust te veel op Asensio en niet op de bal: geel voor de middenvelder.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De hoekschop die volgt, word flauw voor doel gebracht door Kimmich. . De hoekschop die volgt, word flauw voor doel gebracht door Kimmich.

clock 57' Simon moet redden. Simon speelt achterin met vuur door veel te kort in te spelen op Pedri. De Duitsers profiteren, maar het schot van Kimmich is niet precies genoeg. . tweede helft, minuut 57. crucial save Simon moet redden Simon speelt achterin met vuur door veel te kort in te spelen op Pedri. De Duitsers profiteren, maar het schot van Kimmich is niet precies genoeg.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Simon zet eigen foutje recht en redt schot van Kimmich. Simon zet eigen foutje recht en redt schot van Kimmich

clock 54' tweede helft, minuut 54. Voor wat spektakel moeten we in de tweede helft voorlopig in de tribunes zijn. De Mexican Wave doet zijn ronde. . Voor wat spektakel moeten we in de tweede helft voorlopig in de tribunes zijn. De Mexican Wave doet zijn ronde.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij Spanje, Álvaro Morata erin, Ferran Torres eruit wissel substitution out Ferran Torres substitution in Álvaro Morata

clock 54' tweede helft, minuut 54. Luis Enrique grijpt een eerste keer in. Ferran Torres wordt vervangen door Alvaro Morata, die meteen postvat diep in de spits. . Luis Enrique grijpt een eerste keer in. Ferran Torres wordt vervangen door Alvaro Morata, die meteen postvat diep in de spits.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Gündogan zoekt Gnabry met een lange bal, maar mikt te ver. Het is in de tweede helft voorlopig net niet allemaal. . Gündogan zoekt Gnabry met een lange bal, maar mikt te ver. Het is in de tweede helft voorlopig net niet allemaal.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Een vrije trap van Raum wordt zomaar over de achterlijn getrapt. Ze stonden ook met z'n vieren buitenspel bij de Duitsers. . Een vrije trap van Raum wordt zomaar over de achterlijn getrapt. Ze stonden ook met z'n vieren buitenspel bij de Duitsers.

clock 47' Buitenspel Müller. De twee ploegen kiezen in de openingsfase van de tweede helft voor lange ballen. Müller vertrekt net te vroeg. . tweede helft, minuut 47. offside Buitenspel Müller De twee ploegen kiezen in de openingsfase van de tweede helft voor lange ballen. Müller vertrekt net te vroeg.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:02 tweede helft, 21 uur 02. Tweede helft. De Nederlandse scheidsrechter heeft de tweede helft op gang gefloten. Zien we wel goals na de pauze? . Tweede helft De Nederlandse scheidsrechter heeft de tweede helft op gang gefloten. Zien we wel goals na de pauze?

clock 20:50 rust, 20 uur 50. De 0-1 van Rüdiger werd afgekeurd. 0-0 aan de rust.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Spanje-Duitsland is uiteraard boeiend, maar na de rust mag het wel wat meer zijn. Aster Nzeyimana. Spanje-Duitsland is uiteraard boeiend, maar na de rust mag het wel wat meer zijn. Aster Nzeyimana

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. De twee minuten toegevoegde tijd zitten erop. De topaffiche brengt voorlopig niet wat we er vooraf van hadden verwacht. Het is na 47 minuten spelen nog altijd 0-0. . Rust De twee minuten toegevoegde tijd zitten erop. De topaffiche brengt voorlopig niet wat we er vooraf van hadden verwacht. Het is na 47 minuten spelen nog altijd 0-0.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Süle kopt autoritair weg, meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft wellicht. . Süle kopt autoritair weg, meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft wellicht.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Vlak voor de rust nog een heet standje voor de kooi van Neuer. Spanje versiert nog een hoekschop. . Vlak voor de rust nog een heet standje voor de kooi van Neuer. Spanje versiert nog een hoekschop.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Weer Rüdiger. Op de vrije trap die volgt wordt Rüdiger opnieuw gevonden, Simon heeft wel wat moeite met zijn schot. . Weer Rüdiger Op de vrije trap die volgt wordt Rüdiger opnieuw gevonden, Simon heeft wel wat moeite met zijn schot.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Het is weer Rüdiger die Simón kan bedreigen. Het is weer Rüdiger die Simón kan bedreigen

clock 44' Gele kaart voor Sergio Busquets van Spanje tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Sergio Busquets Spanje

clock 44' eerste helft, minuut 44. Busquets is de tweede die geel krijgt van Makkelie. De ervaren middenvelder kon Musiala niet volgen en trok vervolgens aan de rem. . Busquets is de tweede die geel krijgt van Makkelie. De ervaren middenvelder kon Musiala niet volgen en trok vervolgens aan de rem.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het zal de Duitsers wel sterken dat ze de Spanjaarden pijn kunnen doen op stilstaande fases. Aster Nzeyimana. Het zal de Duitsers wel sterken dat ze de Spanjaarden pijn kunnen doen op stilstaande fases. Aster Nzeyimana

clock 42' eerste helft, minuut 42. Rake kopbalgoal van Rüdiger afgekeurd voor buitenspel. Rake kopbalgoal van Rüdiger afgekeurd voor buitenspel

clock 40' Buitenspel: geen 0-1. De VAR maakt meteen een einde aan het Duitse feestje, want Rüdiger stond buitenspel op het moment dat de bal vertrok. Geen 0-1 dus. . eerste helft, minuut 40. var Buitenspel: geen 0-1 De VAR maakt meteen een einde aan het Duitse feestje, want Rüdiger stond buitenspel op het moment dat de bal vertrok. Geen 0-1 dus.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Rüdiger buffelt Duitsland op voorsprong. Een prima vrije trap van Kimmich wordt door Rüdiger voorbij Simon in doel gekopt. Een beetje tegen de gang van het spel in komen de Duiters op voorsprong. . Rüdiger buffelt Duitsland op voorsprong Een prima vrije trap van Kimmich wordt door Rüdiger voorbij Simon in doel gekopt. Een beetje tegen de gang van het spel in komen de Duiters op voorsprong.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Het Duitse middenveld ziet amper de bal en dat zullen Goretzka en Kimmich niet gewoon zijn. Bij Bayern zijn ze het meestal gewoon om de bal te hebben. . Het Duitse middenveld ziet amper de bal en dat zullen Goretzka en Kimmich niet gewoon zijn. Bij Bayern zijn ze het meestal gewoon om de bal te hebben.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Kehrer. Hij gaat wel voor de bal, maar raakt wel heel veel van de benen van Torres. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Kehrer. Hij gaat wel voor de bal, maar raakt wel heel veel van de benen van Torres.

clock 37' Gele kaart voor Thilo Kehrer van Duitsland tijdens eerste helft, minuut 37 yellow card Thilo Kehrer Duitsland

clock 35' eerste helft, minuut 35. Torres knalt reuzekans over, Olmo buitenspel. Torres knalt reuzekans over, Olmo buitenspel

clock 34' Torres mist voor doel. Olmo gaat diep en wordt netjes aangespeeld door Alba. Neuer keert op zijn stappen terug en is net op tijd terug in doel om Torres over te zien knallen. Toch een ferme misser, maar Olmo vertrok toch vanuit buitenspel. Het doelpunt zou niet geteld hebben. . eerste helft, minuut 34. offside Torres mist voor doel Olmo gaat diep en wordt netjes aangespeeld door Alba. Neuer keert op zijn stappen terug en is net op tijd terug in doel om Torres over te zien knallen. Toch een ferme misser, maar Olmo vertrok toch vanuit buitenspel. Het doelpunt zou niet geteld hebben.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Rüdiger heeft een wereldgoal in gedachten, maar is zijn vizier duidelijk vergeten af te stellen. Zijn "schot" gaat heel ver over het doel van Simon. . Rüdiger heeft een wereldgoal in gedachten, maar is zijn vizier duidelijk vergeten af te stellen. Zijn "schot" gaat heel ver over het doel van Simon.

clock 30' eerste helft, minuut 30. 0-0 na een half uur.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Plots hebben we een halfuur gespeeld. Het gaat snel, maar veel hebben we nog niet gezien. Aster Nzeyimana. Plots hebben we een halfuur gespeeld. Het gaat snel, maar veel hebben we nog niet gezien. Aster Nzeyimana

clock 29' eerste helft, minuut 29. De Spanjaarden zijn even uit positie, maar het gaat niet snel genoeg bij de Duitsers. . De Spanjaarden zijn even uit positie, maar het gaat niet snel genoeg bij de Duitsers.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Olmo bewaart het overzicht en passt perfect tot bij Torres in de zestien. Raum gooit zich nog net voor de bal. . Olmo bewaart het overzicht en passt perfect tot bij Torres in de zestien. Raum gooit zich nog net voor de bal.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Duitsland antwoordt weer: schotje van Gnabry. Duitsland antwoordt weer: schotje van Gnabry

clock 22' eerste helft, minuut 22. Schotje met rechts van Alba gaat naast. Schotje met rechts van Alba gaat naast

clock 22' eerste helft, minuut 22. Kansje voor Duitsland. Eindelijk voetballen de Duitsers mee. Gündogan kan net niet afdrukken in de zestien na een vlotte combinatie. Gnabry kan even later wel schieten, maar raakt de bal niet lekker. . Kansje voor Duitsland Eindelijk voetballen de Duitsers mee. Gündogan kan net niet afdrukken in de zestien na een vlotte combinatie. Gnabry kan even later wel schieten, maar raakt de bal niet lekker.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Schotje Alba. Alba probeert het zowaar eens met zijn rechter vanop afstand. Neuer laat lopen in het zijnet. . Schotje Alba Alba probeert het zowaar eens met zijn rechter vanop afstand. Neuer laat lopen in het zijnet.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Na de flukse start zijn de Spanjaarden toch een beetje stilgevallen. Ze hebben wel de bal, maar zijn sinds het schot van Olmo niet meer in de buurt van Neuer gekomen. . Na de flukse start zijn de Spanjaarden toch een beetje stilgevallen. Ze hebben wel de bal, maar zijn sinds het schot van Olmo niet meer in de buurt van Neuer gekomen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Carvajal verstuurt een heel matige pass richting Laporte, Musiala kan net niet profiteren. . Carvajal verstuurt een heel matige pass richting Laporte, Musiala kan net niet profiteren.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier zit er al op. Spanje domineert en had al kunnen scoren. . Het openingskwartier zit er al op. Spanje domineert en had al kunnen scoren.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Duitsers antwoorden met snelle tegenstoot. Duitsers antwoorden met snelle tegenstoot

clock 11' Snelle tegenstoot van Duitsland. Het antwoord van de Duitsers op de eerste stevige prik van Spanje komt uit de omschakeling. Gnabry stuit op Simon, maar vertrok vanuit buitenspel. . eerste helft, minuut 11. offside Snelle tegenstoot van Duitsland Het antwoord van de Duitsers op de eerste stevige prik van Spanje komt uit de omschakeling. Gnabry stuit op Simon, maar vertrok vanuit buitenspel.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Olmo komt vandaag trouwens een aantal bekende gezichten tegen. Zo is Raum, de linksachter van Duitsland, zijn ploegmaat bij Leipzig. Klostermann, nog een verdediger, zit op de bank. Ook Gündogan, Laporte en Rodri zijn ploegmaats bij Manchester City. Rüdiger vindt met Asensio en Carvajal ook een aantal van zijn makkers bij Real Madrid terug. Marc-André ter Stegen, de doelman van FC Barcelona, zit op de bank. . Olmo komt vandaag trouwens een aantal bekende gezichten tegen. Zo is Raum, de linksachter van Duitsland, zijn ploegmaat bij Leipzig. Klostermann, nog een verdediger, zit op de bank.

Ook Gündogan, Laporte en Rodri zijn ploegmaats bij Manchester City. Rüdiger vindt met Asensio en Carvajal ook een aantal van zijn makkers bij Real Madrid terug. Marc-André ter Stegen, de doelman van FC Barcelona, zit op de bank.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De Duitsers gaan veel scherper moeten verdedigen of ze gaan niet weten wat ze meemaken vanavond. Aster Nzeyimana. De Duitsers gaan veel scherper moeten verdedigen of ze gaan niet weten wat ze meemaken vanavond. Aster Nzeyimana

clock 7' Olmo op de lat. De Spanjaarden schakelen via Pedri, Gavi en Asensio een versnelling hoger. De bal komt uiteindelijk bij Olmo, die via Neuer keihard tegen de lat trapt. Wat een schot! . eerste helft, minuut 7. shot on goalpost Olmo op de lat De Spanjaarden schakelen via Pedri, Gavi en Asensio een versnelling hoger. De bal komt uiteindelijk bij Olmo, die via Neuer keihard tegen de lat trapt. Wat een schot!

clock 7' eerste helft, minuut 7. Olmo op de lat: "Wat een redding van Neuer". Olmo op de lat: "Wat een redding van Neuer"

clock 5' eerste helft, minuut 5. Asensio staat helemaal vrij op de rand van de zestien en krijgt ook de bal. Gelukkig voor de Duitsers laat zijn controle te wensen over. . Asensio staat helemaal vrij op de rand van de zestien en krijgt ook de bal. Gelukkig voor de Duitsers laat zijn controle te wensen over.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De Duitsers zijn niet van plan om de Spanjaarden zomaar te laten combineren. Draaischijf Gavi werd al een paar tegen de grond gewerkt. . De Duitsers zijn niet van plan om de Spanjaarden zomaar te laten combineren. Draaischijf Gavi werd al een paar tegen de grond gewerkt.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Weinig verrassend eisen de Spanjaarden meteen de bal op. Carvajal, de enige nieuwkomer in de elf, wordt meteen in het spel betrokken. . Weinig verrassend eisen de Spanjaarden meteen de bal op. Carvajal, de enige nieuwkomer in de elf, wordt meteen in het spel betrokken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. De Nederlander Danny Makkelie heeft de topaffiche tussen Spanje en Duitsland op gang gefloten. Een prachtige wedstrijd om de werkweek af te sluiten. . Aftrap De Nederlander Danny Makkelie heeft de topaffiche tussen Spanje en Duitsland op gang gefloten. Een prachtige wedstrijd om de werkweek af te sluiten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. De volksliederen zijn gezongen, de handen geschud. We maken ons klaar voor een klepper van formaat. . De volksliederen zijn gezongen, de handen geschud. We maken ons klaar voor een klepper van formaat.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Dit is een halve finale of finale avant la lettre. Misschien wel de mooiste affiche in de groepsfase van dit WK. Aster Nzeyimana. Dit is een halve finale of finale avant la lettre. Misschien wel de mooiste affiche in de groepsfase van dit WK. Aster Nzeyimana

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. De gladiatoren betreden de arena in het Al Bayt Stadion. Voor Sporza is Aster Nzeyimana bevoorrecht getuige. Geniet van de wedstrijd! . De gladiatoren betreden de arena in het Al Bayt Stadion. Voor Sporza is Aster Nzeyimana bevoorrecht getuige. Geniet van de wedstrijd!

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Als Duitsland vandaag ook verliest, dan wordt het daar een soort bloedbad volgens mij. Youri Mulder. Als Duitsland vandaag ook verliest, dan wordt het daar een soort bloedbad volgens mij. Youri Mulder

clock 19:43 Record voor Spanje. Spanje had in zijn openingsmatch tegen Costa Rica liefst 81,9% van het balbezit. Dat is een record sinds de data worden bijgehouden door databureau Opta in 1966. La Roja snoepte het record af van Argentinië, dat in 2010 80,3% van het balbezit had tegen Griekenland. . vooraf, 19 uur 43. statistics Record voor Spanje Spanje had in zijn openingsmatch tegen Costa Rica liefst 81,9% van het balbezit. Dat is een record sinds de data worden bijgehouden door databureau Opta in 1966. La Roja snoepte het record af van Argentinië, dat in 2010 80,3% van het balbezit had tegen Griekenland.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Hoop voor Duitsland. Sinds ze in 2014 wereldkampioen werden in Brazilië zijn de Duitsers op zoek naar hun WK-vorm. De Mannschaft verloor dan wel drie van zijn laatste vier WK-wedstrijden, toch is er hoop. Nog nooit verloor een Duits team twee keer na mekaar een wedstrijd op het WK. . Hoop voor Duitsland Sinds ze in 2014 wereldkampioen werden in Brazilië zijn de Duitsers op zoek naar hun WK-vorm. De Mannschaft verloor dan wel drie van zijn laatste vier WK-wedstrijden, toch is er hoop. Nog nooit verloor een Duits team twee keer na mekaar een wedstrijd op het WK.

clock 19:24 vooraf, 19 uur 24. Spanje won laatste ontmoeting. Spanje-Duitsland is een klassieker op WK's. Vanavond wordt het de vijfde ontmoeting tussen de twee teams op een eindronde van een wereldkampioenschap. Spanje kon voor 2010 nooit winnen van Duitsland, maar in de halve finales in Zuid-Afrika lukte het wel met 1-0. . Spanje won laatste ontmoeting Spanje-Duitsland is een klassieker op WK's. Vanavond wordt het de vijfde ontmoeting tussen de twee teams op een eindronde van een wereldkampioenschap. Spanje kon voor 2010 nooit winnen van Duitsland, maar in de halve finales in Zuid-Afrika lukte het wel met 1-0.

clock 18:53 vooraf, 18 uur 53. De 22 namen op een rijtje. Spanje : Unai Simon, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Rodri, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Luis Enrique voert één wissel door: Dani Carvajal vervangt Cesar Azpilicueta. Duitsland : Manuel Neuer, David Raum, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry Hansi Flick zet Nico Schlotterbeck en Kai Havertz op de bank, Thilo Kehrer en Leon Goretzka promoveren. . De 22 namen op een rijtje Spanje: Unai Simon, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Rodri, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Luis Enrique voert één wissel door: Dani Carvajal vervangt Cesar Azpilicueta. Duitsland: Manuel Neuer, David Raum, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry Hansi Flick zet Nico Schlotterbeck en Kai Havertz op de bank, Thilo Kehrer en Leon Goretzka promoveren.

clock 11:31 vooraf, 11 uur 31. Spanje is een topteam, maar nog heel jong. Een goed resultaat voor Duitsland kan positief zijn voor de rest van het toernooi. Oliver Kahn (Duitse voetballegende). Spanje is een topteam, maar nog heel jong. Een goed resultaat voor Duitsland kan positief zijn voor de rest van het toernooi. Oliver Kahn (Duitse voetballegende)

clock 27-11-2022 27-11-2022.

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41. Spanje en Duitsland bekampen elkaar om 20 u, Japan en Costa Rica spelen zondagvoormiddag al. Een Japanse zege kan de druk op de Duitse ketel nog wat verhogen. Dan volstaat enkel een overwinning tegen Spanje om voorlopig in Qatar te blijven. "Ik ben optimistisch", vertelde Hansi Flick zaterdag nog. "Ik kan niet wachten op deze wedstrijd. Ja, de omstandigheden zijn lastig, maar we hebben genoeg kwaliteit om te winnen." . Spanje en Duitsland bekampen elkaar om 20 u, Japan en Costa Rica spelen zondagvoormiddag al. Een Japanse zege kan de druk op de Duitse ketel nog wat verhogen. Dan volstaat enkel een overwinning tegen Spanje om voorlopig in Qatar te blijven. "Ik ben optimistisch", vertelde Hansi Flick zaterdag nog. "Ik kan niet wachten op deze wedstrijd. Ja, de omstandigheden zijn lastig, maar we hebben genoeg kwaliteit om te winnen."

clock 12:04 vooraf, 12 uur 04. Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat. Luis Enrique (bondscoach Spanje). Het is een heel beladen wedstrijd voor beide teams, want als wij winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een test om te zien hoe onze ploeg daarmee omgaat. Luis Enrique (bondscoach Spanje)

clock 10:00 vooraf, 10 uur . We zitten in een moeilijk moment, maar dat kan helemaal veranderen met een goed resultaat tegen Spanje. Hansi Flick (bondscoach Duitsland). We zitten in een moeilijk moment, maar dat kan helemaal veranderen met een goed resultaat tegen Spanje. Hansi Flick (bondscoach Duitsland)

clock 09:55 vooraf, 09 uur 55. Spanje speelt met een "boost" tegen Duitsers. Het sentiment in Spanje staat haaks op dat in Duitsland. Een imposante 7-0 zege tegen Costa Rica toonde dat de troepen van Enrique in topvorm zijn. "Het klopt dat die zege ons een boost gaf, maar nu moeten we aan de bak tegen Duitsland dat een zege nodig heeft." . Spanje speelt met een "boost" tegen Duitsers Het sentiment in Spanje staat haaks op dat in Duitsland. Een imposante 7-0 zege tegen Costa Rica toonde dat de troepen van Enrique in topvorm zijn.

"Het klopt dat die zege ons een boost gaf, maar nu moeten we aan de bak tegen Duitsland dat een zege nodig heeft."

clock 09:54 vooraf, 09 uur 54. Duitsers met de rug tegen de muur. Het toernooi kan al snel afgelopen zijn voor Duitsland. Na de nederlaag tegen Japan kunnen de Duitsers met lege handen achterblijven als ze ook verliezen tegen Spanje. Punten sprokkelen -en liefst winnen- tegen Spanje is een noodzaak. . Duitsers met de rug tegen de muur Het toernooi kan al snel afgelopen zijn voor Duitsland. Na de nederlaag tegen Japan kunnen de Duitsers met lege handen achterblijven als ze ook verliezen tegen Spanje. Punten sprokkelen -en liefst winnen- tegen Spanje is een noodzaak.

clock 09:54 - Vooraf Vooraf, 09 uur 54

clock Opstelling Spanje. Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Opstelling Spanje Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

clock Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller Opstelling Duitsland Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller