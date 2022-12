Dit is de ervaren 18-koppige selectie van de Red Lions voor het WK hockey in India

Een ploeg vol ervaring, met mannen die het al eens bewezen hebben. Zo kan je de selectie van de Red Lions voor het WK hockey in India het best beschrijven.

In doel zijn vaste waarden Vincent Vanasch en Loic Van Doren van de partij. In de verdediging rekent de bondscoach op strafcornerspecialist Alexander Hendrickx en ervaren mannen als Loïck Luypaert (31).

Ook op het middenveld mogen mannen met heel wat jaren dienst op de teller mee naar India. John-John Dohmen (34) en Félix Denayer (32) zullen hun leidersrol weer vervullen.

In de aanval is veelscorer Tom Boon (32) er uiteraard bij, ook voor vaste waarden Florent van Aubel (31) en Sebastien Dockier (32) is er weer een plekje voorzien.

Op de reservelijst staan aanvaller Thibeau Stockbroeckx (22) en verdediger Maxime Van Oost (23) vol ongeduld te popelen om alsnog in te vallen.

Het vijftiende wereldkampioenschap hockey voor mannen vindt plaats van 13 tot en met 29 januari 2023 in Bhubaneswar en Rourkela, India.