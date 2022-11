Red Panthers dromen van 2e deelname aan Spelen: "Teleurstelling WK omgezet in motivatie"

De Red Panthers begonnen ambitieus aan het WK afgelopen zomer, maar Nederland riep de Belgische hockeyvrouwen een halt toe in de kwartfinales. Een bittere pil voor de Panthers, maar de ontgoocheling is intussen verteerd.

"We hebben met de groep samengezeten om dit hoofdstuk af te sluiten en de blik naar de toekomst te richten", zegt Englebert. "Met 2-1 verliezen van Nederland in de kwartfinales van een WK, dat is geen slechte prestatie. We hebben onze teleurstelling omgezet in motivatie."

De speelsters van Raoul Ehren gaan nu voluit voor een kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In augustus volgend jaar krijgen ze een eerste kans om een ticket af te dwingen op het EK in Mönchengladbach, maar dan moeten ze wel winnen. Vorig jaar keerden ze met brons naar huis.

"We voelen geen extra druk, want we weten dat er daarna nog een kans volgt om ons te plaatsen (via een olympisch kwalificatietoernooi). Voor ons is het alsof we al beginnen aan een olympisch jaar", legt Englebert uit.

De Red Panthers namen al één keer deel aan de Olympische Spelen, in 2012 in Londen. De laatste twee Spelen, in Rio (2016) en Tokio (2021), waren ze er niet bij.