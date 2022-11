Pidcock neemt het op tegen Van Aert in Wereldbeker in Dublin

Tom Pidcock dook afgelopen weekend opnieuw het veld in. In zijn eerste opdracht - de Superprestige in Merksplas - werd hij 7e, een dag later bikkelde hij met Michael Vanthourenhout om de zege in de Wereldbeker in Overijse, maar werd hij 2e.

Hoe het vervolg van zijn veldritseizoen eruit ziet, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de Wereldbeker in Dublin (11 december) staat alvast op de kalender van de wereldkampioen, bevestigt de Ierse Wielerfederatie.

"De 23-jarige renner is een enorme toevoeging aan onze startlijst nadat ook Wout van Aert al zijn deelname heeft bevestigd", klinkt het.

Waarschijnlijk staat Pidcock zondag 27 november ook aan de start van de Vestingscross in Hulst, waar Mathieu van der Poel zijn eerste veldrit rijdt. Later zou Pidcock ook nog de Wereldbeker in Val di Sole (17 december) en de Superprestige van Diegem (28 december) rijden.