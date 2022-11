Michael Vanthourenhout heerst in Overijse na heerlijk moddergevecht met Tom Pidcock

clock 16:18 16 uur 18. Als we snel en goed hebben gerekend houdt Iserbyt nog één puntje over op Sweeck in de WB-stand. . Als we snel en goed hebben gerekend houdt Iserbyt nog één puntje over op Sweeck in de WB-stand.

clock 16:18 16 uur 18. Ook Joris Nieuwenhuis, Thibau Nys en Eli Iserbyt zijn binnen. . Ook Joris Nieuwenhuis, Thibau Nys en Eli Iserbyt zijn binnen.

clock 16:17 16 uur 17. Op 37 seconden maakt Lars van der Haar het podium vol. Laurens Sweeck is knap 4e in een cross die hem in principe niet ligt. . Op 37 seconden maakt Lars van der Haar het podium vol. Laurens Sweeck is knap 4e in een cross die hem in principe niet ligt.

clock 16:16 16 uur 16 match afgelopen end time Vanthourenhout wint! Na een fenomenale Druivencross steekt Michael Vanthourenhout zijn armen in de lucht als winnaar. Tom Pidcock is een prachtige tweede.

clock 16:16 16 uur 16. Pidcock perst er nog een sprintje uit, maar raakt niet meer bij Vanthourenhout. . Pidcock perst er nog een sprintje uit, maar raakt niet meer bij Vanthourenhout.

clock 16:16 16 uur 16. Op de schuine kant langs de vijver maakt Vanthourenhout geen fout. De zege is binnen. . Op de schuine kant langs de vijver maakt Vanthourenhout geen fout. De zege is binnen.

clock 16:16 16 uur 16. Herbekijk de spannende laatste ronde:. Herbekijk de spannende laatste ronde:

clock 16:15 16 uur 15. De laatste moeilijke passages bezorgen Vanthourenhout geen problemen. Nog 300m en het is voorbij. . De laatste moeilijke passages bezorgen Vanthourenhout geen problemen. Nog 300m en het is voorbij.

clock 16:14 16 uur 14. Vanthourenhout wordt vooruit gestuwd door de mensenmassa. Het lijkt binnen voor de Europese kampioen. . Vanthourenhout wordt vooruit gestuwd door de mensenmassa. Het lijkt binnen voor de Europese kampioen.

clock 16:14 16 uur 14. Pidcock neemt heel veel risico's in de achtervolging. Het is nog altijd niet gedaan. . Pidcock neemt heel veel risico's in de achtervolging. Het is nog altijd niet gedaan.

clock 16:13 16 uur 13. Vanthourenhout kruipt omhoog in de materiaalzone. Op een nieuwe fiets gaat het in dalende lijn richting het voetbalveld. . Vanthourenhout kruipt omhoog in de materiaalzone. Op een nieuwe fiets gaat het in dalende lijn richting het voetbalveld.

clock 16:13 16 uur 13. Mettepenningen voert zijn poulain aan langs de zijlijn. Pauwels Sauzen-Bingoal is op weg naar een mooie zege. . Mettepenningen voert zijn poulain aan langs de zijlijn. Pauwels Sauzen-Bingoal is op weg naar een mooie zege.

clock 16:12 16 uur 12. Het is hard tegen onzacht nu. Vanthourenhout gaat perfect naar beneden en loopt twee tellen uit. Nog een paar minuten afzien en het is binnen voor de Belg. . Het is hard tegen onzacht nu. Vanthourenhout gaat perfect naar beneden en loopt twee tellen uit. Nog een paar minuten afzien en het is binnen voor de Belg.

clock 16:11 5". Ze lopen met twee omhoog, Pidcock iets sneller dan Vanthourenhout. De leider houdt nog 5 seconden over van zijn bonus. . 16 uur 11. time difference 5" Ze lopen met twee omhoog, Pidcock iets sneller dan Vanthourenhout. De leider houdt nog 5 seconden over van zijn bonus.

clock 16:11 16 uur 11. Vanthourenhout is zeker geen veelwinnaar, maar als hij het doet, dan is het wel een dikke vis. Overijse en het EK in één seizoen: het zou wat zijn voor Vanthourenhout. Maar het is zeker nog niet binnen. . Vanthourenhout is zeker geen veelwinnaar, maar als hij het doet, dan is het wel een dikke vis. Overijse en het EK in één seizoen: het zou wat zijn voor Vanthourenhout. Maar het is zeker nog niet binnen.

clock 16:09 16 uur 09. Pidcock gaat in de fout op een moment dat hij bijna komt aansluiten. Vanthourenhout ziet het gebeuren en rijdt weer wat verder weg. . Pidcock gaat in de fout op een moment dat hij bijna komt aansluiten. Vanthourenhout ziet het gebeuren en rijdt weer wat verder weg.

clock 16:09 16 uur 09. Vanthourenhout loert achterom en ziet de wereldkampioen komen. We lijken weer op weg naar een kopgroep van twee renners. . Vanthourenhout loert achterom en ziet de wereldkampioen komen. We lijken weer op weg naar een kopgroep van twee renners.

clock 16:08 16 uur 08. Van der Haar, Sweeck, Nys en Nieuwenhuis maken de top 6 vol. De posities lijken vast te leggen. Enkel de eerste twee nog niet. . Van der Haar, Sweeck, Nys en Nieuwenhuis maken de top 6 vol. De posities lijken vast te leggen. Enkel de eerste twee nog niet.

clock 16:07 16 uur 07.