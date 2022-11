Zo kan het ook: Pro League roept tweedeklassers op om regenboogarmband te dragen

"Ons voetbal is er voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of ras. Op een voetbalveld vallen alle barrières weg. In tegenstelling tot de FIFA willen wij die boodschap met onze clubs eendrachtig uitdragen."

"Daarom vragen wij de Challenger Pro League-kapiteins om komend weekend op speeldag 15 de regenboogarmband te dragen", stelt de Pro League maandag.

"De Pro League neemt doorheen het seizoen verschillende initiatieven en organiseert meerdere projecten tegen ongelijkheid, tegen homo- en transfobie, tegen racisme. De belangrijkste zijn onze samenwerking met Kazerne Dossin en onze jaarlijkse 'Football for All'-campagne", klinkt het nog.

Zeven Europese landen, waaronder België, moeten door het verbod afzien van hun voornemen om de aanvoerder de One Love-armband te laten dragen in Qatar. De spelers riskeren een sportieve sanctie, zoals een gele kaart.

De KBVB zei in een reactie "erg gefrustreerd" te zijn door de beslissing maar zich daarbij neer te leggen.